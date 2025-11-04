Chiusi gli aeroporti di Bruxelles e Liegi per l'avvistamento di droni

AGI - L'aeroporto di Bruxelles - Zaventem è stato completamente chiuso dopo che è stato rilevato un drone nel suo spazio aereo. Il traffico aereo è stato interrotto poco prima delle 20:00 come misura di sicurezza. Lo ha reso noto Skeyes, l'autorità di controllo del traffico aereo in Belgio.
Poco prima delle 20 è stato segnalato un drone sorvolare l'area aeroportuale, spiega il portavoce di Skeyes, Kurt Verwilligen, citato dall'agenzia Belga. "Per precauzione, tutto il traffico aereo è stato temporaneamente sospeso", ha aggiunto.
Il Nieuwsblad riporta che l'ultimo volo è partito dall'aeroporto di Bruxelles alle 19.37 e quello in arrivo è atterrato alle 19.46.
Alcuni degli aerei diretti al principale aeroporto di Bruxelles e che avrebbero dovuto atterrare nella capitale belga vengono dirottati verso altre località belghe come Liegi che ora risulta chiuso per avvistamento di droni, Charleroi o Bruges e anche verso aeroporti stranieri come Parigi o Francoforte (Germania), come si può vedere sul sito specializzato Flight Radar.
Il ministro della Difesa belga, Theo Francken, ha dichiarato in un'intervista alla televisione locale VTM che i recenti voli di droni sopra basi militari e aeroporti belgi potrebbero essere tentativi di spionaggio da parte della Russia. Pur ammettendo che le autorità belghe al momento “non dispongono di informazioni concrete sull'origine dei droni”, il ministro della Difesa ha sottolineato la possibile responsabilità di Mosca, in linea con altre incursioni di droni nello spazio aereo dei paesi baltici e dell'Europa orientale.
Chiuso anche l'aeroporto di Liegi
Al momento anche l'aeroporto di Liegi risulta chiuso per avvistamento di droni. Tutti i voli risultano dirottati su altri scali.