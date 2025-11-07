Cancellati centinaia di voli per lo shutdown

AGI - Centinaia di voli sono stati cancellati negli Stati Uniti dopo che l'amministrazione Trump ha ordinato delle riduzioni per alleviare la pressione sui controllori di volo che lavorano senza stipendio a causa della paralisi del Congresso nel finanziamento del bilancio statunitense (shutdown).
Quaranta aeroporti avrebbero dovuto rallentare, inclusi i grandi hub di Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston e Los Angeles. Con Repubblicani e Democratici che litigano sulle priorità di spesa, inclusa l'assistenza sanitaria, il Congresso è in stallo, lasciando chiuso il rubinetto dei finanziamenti federali. Un gran numero di dipendenti pubblici, incluso il personale aeroportuale essenziale, lavora senza stipendio o è a casa in congedo, in attesa che la crisi, ormai lunga quasi sei settimane, finisca.
L'impatto è rimasto poco chiaro venerdì mattina, con le riduzioni dei voli che dovrebbero entrare in vigore gradualmente, partendo dal 4% e salendo al 10% la prossima settimana se il Congresso non avrà ancora raggiunto un accordo sui finanziamenti. Secondo il sito di monitoraggio FlightAware, sono stati cancellati più di 800 voli programmati per venerdì, un numero superiore a quello dei tre giorni precedenti messi insieme. La società di analisi del settore aeronautico Cirium ha dichiarato che finora è stato cancellato il 3% dei voli statunitensi.
La situazione di crisi significa che i cittadini americani sono ora direttamente consapevoli dell'impatto della lotta a Washington, dove il blocco dei finanziamenti è iniziato il 1 ottobre, aumentando la pressione su entrambe le parti. "Non si tratta di politica, ma di valutare i dati e ridurre il rischio di crescita nel sistema", ha dichiarato il Segretario ai Trasporti degli Stati Uniti Sean Duffy, respingendo le critiche secondo cui l'ordinanza mira ad aumentare la pressione sui Democratici affinché pongano fine al blocco.
Cresce la paura per gli incidenti
Gli aeroporti più colpiti finora sono stati Chicago O'Hare, Hartsfield-Jackson ad Atlanta, Denver e Dallas-Fort Worth, secondo i dati analizzati dall'Afp. American Airlines ha dichiarato in un comunicato che la riduzione programmata ammontava a 220 cancellazioni di voli al giorno. Delta Airlines ha dichiarato di aver cancellato circa 170 voli in programma per oggi, mentre l'emittente Cnn ha riferito che Southwest Airlines ha tagliato circa 100 voli previsti. Oltre 6.800 voli statunitensi hanno subito ritardi giovedì, con circa 200 cancellazioni, secondo i dati di FlightAware, con i passeggeri che hanno dovuto affrontare lunghe file ai controlli di sicurezza. Anche i viaggiatori degli aeroporti di Boston e Newark hanno subito ritardi medi di oltre due ore, mentre quelli dell'O'Hare di Chicago e del Reagan National di Washington hanno registrato ritardi di oltre un'ora.
Le autorità hanno dichiarato di voler intervenire prima che si verificasse un incidente. "Non aspetteremo che un problema di sicurezza si manifesti davvero, quando i primi indicatori ci dicono che possiamo intervenire oggi per evitare che la situazione peggiori", ha dichiarato l'amministratore della Faa Bryan Bedford.
Un blocco che arriva nel periodo di maggiore afflusso turistico
Le misure di riduzione arrivano mentre il Paese entra nel periodo di maggiore traffico di viaggiatori dell'anno, con il Ringraziamento a poche settimane di distanza. Milioni di americani rischiano di trovarsi ad affrontare il caos dei viaggi a causa della carenza di personale addetto al controllo del traffico aereo, sebbene l'amministrazione del presidente Donald Trump abbia cercato di rassicurare i cittadini sulla sicurezza dei voli.
"È sicuro volare oggi, domani e dopodomani grazie alle azioni proattive che stiamo intraprendendo", ha dichiarato Duffy sui social media giovedì sera. Ma molti lavoratori con occupazioni ad alto stress legati all'aviazione ora si stanno ammalando e potenzialmente lavorano in un secondo lavoro per pagare le bollette, ha dichiarato Duffy mercoledì. L'amministratore della Faa Bedford ha affermato che la situazione è senza precedenti. "Non mi risulta, nei miei 35 anni di esperienza nel mercato dell'aviazione, che ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo adottato questo tipo di misure", ha dichiarato mercoledì. "D'altronde, ci troviamo in un territorio inesplorato in termini di blocchi governativi", ha aggiunto Bedford.
