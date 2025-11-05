Usa: 36esimo giorno di shutdown, è record

AGI - Gli Stati Uniti sono entrati nel loro 36esimo giorno di paralisi di bilancio, battendo il record per lo shutdown governativo più lungo nella storia del Paese, mentre le conseguenze devastanti per milioni di americani continuano ad aumentare. Dal primo ottobre, Repubblicani e Democratici non sono riusciti a concordare un nuovo bilancio e, a mezzanotte (ora di Washington), nelle prime ore di questa mattina, lo shutdown ha superato il precedente record di 35 giorni, stabilito nel 2019 durante il primo mandato di Donald Trump.
"Sarò onesto, non credo che nessuno di noi si aspettasse che si prolungasse così a lungo", ha ammesso ieri mattina il Presidente repubblicano della Camera Mike Johnson. Per coincidenza, questo record è arrivato poco dopo l'annuncio dei risultati di diverse elezioni chiave, in cui i Democratici hanno ottenuto vittorie schiaccianti. La Virginia, con Abigail Spanberger, e il New Jersey, con Mikie Sherrill, hanno eletto candidati democratici come nuovi governatori, mentre New York ha scelto il progressista Zohran Mamdani come sindaco.
Vittorie democratiche e ridisegno elettorale
I californiani, da parte loro, hanno approvato un disegno di legge per ridisegnare la loro mappa elettorale, in risposta a una mossa simile dei repubblicani in Texas. Queste elezioni servono da barometro per i primi nove mesi del secondo mandato di Donald Trump.