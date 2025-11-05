Onda Dem anche per i governatori di Virginia e New Jersey

AGI - L''onda Dem' investe anche la corsa per i governatori. In New Jersey la candidata democratica Mikie Sherrill ha battuto il repubblicano Jack Ciattarelli. La democratica Abigail Spanberger è stata eletta governatrice dello Stato della Virginia, nel contesto di un voto considerato un termometro dei primi nove mesi di Donald Trump dal suo ritorno alla Casa Bianca.
L'ex agente Cia Spanberger vince in Virginia
Spanberger, ex agente della CIA di 46 anni, era la grande favorita nei sondaggi per diventare la prima donna governatrice di questo Stato della costa orientale, guidato dal repubblicano Glenn Youngkin negli ultimi quattro anni. Sebbene la corsa alla carica di sindaco di New York City occupi le prime pagine dei giornali, le elezioni in Virginia - insieme a quelle per il governatore del New Jersey - sono un test fondamentale per il mandato di Trump fino ad ora e un'anteprima di quelle che potrebbero essere le elezioni legislative di medio termine nel 2026.
Con i democratici centristi contrapposti ai repubblicani allineati con Trump, queste elezioni si profilano come un indicatore del fatto che gli elettori moderati abbiano accettato il programma di tagli del presidente o che intendano 'punirlo' quando andranno alle urne nel 2026. I media locali prevedevano che l'ex funzionaria della CIA e deputata al terzo mandato avrebbe sconfitto il vice governatore repubblicano Winsome Earle-Sears, veterana dei Marines e fedele alleata di Trump, con un margine confortante che rischiava addirittura di arrivare a due cifre. Da quando è tornato in carica a gennaio, Trump ha travolto la burocrazia federale come un rullo compressore, chiudendo intere agenzie ed eliminando circa 200.000 posti di lavoro anche prima dello shutdown. La Virginia è seconda solo alla California per dimensioni della sua forza lavoro federale.
Trump: "Io non ero candidato, lo shutdown dietro la sconfitta"
Donald Trump ha indicato sul social Truth le due ragioni alla base del tracollo repubblicano nella notte elettorale. Citando genericamente i sondaggisti, il presidente degli Stati Uniti ha scritto: "L'assenza di Trump come candidato e lo shutdown sono le due ragioni per cui i repubblicani hanno perso stasera le elezioni". A completare il quadro del voto test per l'amministrazione Usa, i californiani hanno approvato un disegno di legge per ridisegnare la mappa elettorale a favore dei democratici, in un tentativo di compensare quanto fatto dai repubblicani in Texas sotto la pressione del presidente Usa. Il verdetto delle urne viene letto da media e analisti politici come un messaggio di sfida al titolare della Casa Bianca, a un anno dalle elezioni di medio termine, di novembre 2026.