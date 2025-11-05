Mikie Sherrill, la nuova speranza per i democratici moderati

AGI - È una delle figure emergenti del Partito Democratico americano, capace di coniugare il rigore militare con una visione progressista e pragmatica della politica. Mikie Sherrill, 53 anni, neoeletta governatrice del New Jersey, incarna una nuova generazione di leadership femminile negli Stati Uniti: concreta, competente e radicata nel servizio pubblico.
Nata ad Alexandria, Virginia, il 19 gennaio 1972, Sherrill - il cui nome completo è Rebecca Michelle Sherrill - si è formata alla United States Naval Academy, dove ha conseguito la laurea in scienze nel 1994. Dopo la formazione militare ha proseguito gli studi alla London School of Economics, ottenendo un Master in storia globale, e successivamente ha completato la laurea in giurisprudenza alla Georgetown University Law Center. La sua carriera è iniziata come pilota di elicotteri Sea King nella Marina statunitense, un'esperienza durata quasi dieci anni e che l'ha portata a partecipare a missioni operative in Europa e Medio Oriente. In seguito è stata responsabile per la politica russa presso il comando navale americano in Europa, ruolo che le ha dato un primo contatto diretto con la diplomazia e la sicurezza internazionale.
Dopo aver lasciato la Marina, Sherrill è approdata al diritto: ha lavorato in uno studio privato e poi nell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del New Jersey, occupandosi di programmi di reinserimento sociale per ex detenuti e successivamente di casi penali come assistente procuratore.
L'ingresso in politica e il "Blue Wave"
Nel 2018 ha fatto il salto in politica, conquistando il seggio della Camera dei Rappresentanti per l'11esimo distretto del New Jersey, tradizionalmente repubblicano. La vittoria fu uno dei simboli del cosiddetto "blue wave" che portò decine di donne democratiche al Congresso dopo la vittoria di Donald Trump nel 2016. In Congresso si è distinta per il lavoro nel comitato dedicato alla competizione strategica con la Cina, temi che riflettono la sua esperienza militare e internazionale.
La corsa a governatrice e la piattaforma pragmatica
Nel 2024 ha deciso di correre per la carica di governatrice del New Jersey, raccogliendo l'eredità di Phil Murphy, e imponendosi come candidata unitaria del Partito Democratico. Secondo NBC News, la sua vittoria ha rappresentato una netta risposta politica alle difficoltà del presidente Donald Trump, che negli ultimi anni aveva tentato di rafforzare la propria influenza nello Stato. Durante la campagna, Sherrill ha puntato su una piattaforma fortemente pragmatica: riduzione del costo della vita, lotta al caro energia - con la proposta di dichiarare lo stato di emergenza sui costi elettrici - e difesa delle infrastrutture federali strategiche come il Gateway Tunnel Project, la grande opera ferroviaria che collega New York e il New Jersey.
Stile, valori e vita privata
Con uno stile sobrio e una retorica lontana dagli eccessi ideologici, Sherrill ha conquistato un elettorato trasversale, capace di unire democratici, indipendenti e moderati del trumpismo. Il suo approccio, fondato su sicurezza economica, efficienza amministrativa e rispetto istituzionale, l'ha resa una delle figure più credibili del nuovo fronte centrista del Partito Democratico. Fuori dai palazzi della politica, Sherrill vive a Montclair, nel New Jersey, con il marito Jason Hedberg, banchiere e anch'egli ex cadetto dell'Accademia Navale, e i loro quattro figli. È cattolica praticante e spesso sottolinea l'importanza della famiglia e del senso del dovere nella propria carriera pubblica.
Un futuro protagonista della scena nazionale
Il suo percorso è il ritratto di una politica che rifugge gli slogan, ma sa parlare di competenza, servizio e concretezza. Un profilo che molti, negli Stati Uniti, già guardano come quello di una possibile protagonista della scena nazionale nei prossimi anni.