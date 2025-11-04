Perché uno chef brasiliano ha rifiutato di preparare una cena vegana per il principe William
Perché uno chef brasiliano ha rifiutato di preparare una cena vegana per il principe William

La giustificazione del cuoco "Alla COP, voglio che il mondo assaggi questi sapori e capisca che la foresta si esprime anche attraverso il cibo"
Il principe William alla Cop30
Afp - Il principe William alla Cop30
cop30 william royal family
AGI - Per la prima volta il principe William, futuro Re d'Inghilterra, sta partecipando a una conferenza per il clima. Ma al suo arrivo a Rio de Janeiro, ha già avuto qualche problema. Uno chef incaricato di preparare la cena per i leader presenti, ha rifiutato di cucinare una cena vegan per il reale inglese. Il motivo? Lo chef, Saulo Jennings è visceralmente legato ai sapori della sua regione, come il pirarucu, un grande pesce d'acqua dolce. "Mi è stato chiesto di creare un menu 100% vegano, e non mi sentivo a mio agio perché il mio lavoro consiste proprio nel mostrare che l'Amazzonia è sostenibile, e questo include il pesce" ha dichiarato all'AFP giustificando il rifiuto.

L'incarico del 47enne brasiliano è quello di mettere in risalto gli ingredienti provenienti dalla più grande foresta tropicale del pianeta nella città amazzonica di Belem, in occasione del vertice dei capi di Stato e di governo che precederà la COP30, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima e non intende rinunciare alla missione di mettere in tavola i sapori dell'Amazzonia. E ha aggiunto "In Amazzonia si è vegani, vegetariani o carnivori senza pensarci. Mangiamo ciò che la foresta ci offre. Questo rapporto con il cibo è ancestrale".

Nelle risposte anche una critica a chi pensa che essere vegani equivalga a essere sostenibili "penso che sia pericoloso trattare il veganismo come sinonimo di sostenibilità. Sono cose diverse. La foresta è un ecosistema equilibrato, ha bisogno che persone, animali e piante vivano insieme. Ciò che mi preoccupa è quando questo diventa un'imposizione culturale".

"Alla COP, voglio che il mondo assaggi questi sapori e capisca che la foresta si esprime anche attraverso il cibo".

