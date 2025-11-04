L'appello di Lula: "Sul clima basta chiacchiere, è ora di agire"

AGI - A 48 ore dall'apertura della Cop30 a Belem, il presidente brasiliano Inacio Lula da Silva ha chiesto che i colloqui Onu sul clima in Amazzonia si traducano in azioni concrete. "Vogliamo vedere se è possibile inaugurare una nuova fase di attuazione per la Cop. Basta chiacchiere, è ora di attuare ciò che abbiamo concordato", ha dichiarato il leader prima di ospitare il vertice Cop30 giovedì e venerdì con una cinquantina di capi di Stato e di governo nella città amazzonica di Belem (nord).
Questo evento globale si svolge mentre un rapporto pubblicato oggi evidenzia che le emissioni globali di gas serra sono aumentate del 2,3% nel 2024 rispetto all'anno precedente, secondo i nuovi dati delle Nazioni Unite. "Abbiamo già avuto diverse Cop, molte decisioni sono state prese, ma molte non sono state attuate", ha aggiunto il presidente Lula.
"Non vogliamo che la Cop continui a essere una fiera per prodotti ideologici o legati al clima. Vogliamo che sia molto seria e che le cose che decidiamo vengano attuate", ha sottolineato il presidente brasiliano.
La Cop30, che inizierà la prossima settimana dopo il vertice dei leader, si terrà per la prima volta in Amazzonia. L'arrivo di circa 50mila visitatori ha causato il caos per quanto riguarda gli alloggi a Belem, con prezzi molto elevati che sollevano preoccupazioni per la possibile esclusione dei paesi poveri. "Quando abbiamo deciso di tenere la Cop qui, conoscevamo già la situazione in città. Abbiamo deciso di tenerla qui perché non volevamo comodità, volevamo sfide. E volevamo che il mondo venisse a scoprire l'Amazzonia", ha riassunto Lula.