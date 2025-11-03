"Io sopravvissuto allo schianto dell'Air India, ma ho perso tutto"

AGI - Si è salvato miracolosamente dallo schianto dello scorso giugno dell'aereo dell'Air India. Le immagini straordinarie Viswashkumar Ramesh che, da solo, si allontanava dai rottami avvolti dalle fiamme hanno fatto il giro del mondo. Il suo posto "11A", situato accanto a una porta di emergenza dalla quale era riuscito a uscire, è stato oggetto di indagini e studio. Il 39enne è senza dubbio "l'uomo più fortunato del mondo" - come riconosce lui stesso - ma la sua vita è stata "stravolta", ha perso tutto: il lavoro, il fratello e la famiglia.
Da quando è tornato a casa a Leicester, Ramesh ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) e non è stato più in grado di parlare con la moglie e con il figlio di quattro anni. Parlando alla Bbc News ha detto: "Sono solo io a esser sopravvissuto. Non ci credo. È un miracolo".
Ma raccontando l'impatto devastante che questa terribile esperienza ha avuto sulla sua vita ha aggiunto: "Ho perso anche mio fratello - ha aggiunto - era la mia spina dorsale. Ora sono solo. Me ne sto seduto nella mia stanza da solo, senza parlare con mia moglie, né con mio figlio. Mi piace semplicemente stare da solo in casa".
Il superstite dell'aereo caduto in India era seduto all'11-A: smentite le statistiche sui posti sicuri
"Per me, dopo questo incidente... è stato molto difficile - ha proseguito - fisicamente e mentalmente. Mia madre è morta da quattro mesi, se ne stava seduta ogni giorno fuori dalla porta, senza parlare, senza fare niente. Ed anche io non parlo con nessun altro. Non mi piace parlare con nessun altro. Penso tutta la notte".
Ramesh ha parlato anche delle lesioni fisiche subite nell'incidente, continua ad avere "forti dolori alla gamba, alla spalla, al ginocchio e alla schiena e di non essere più in grado di lavorare o guidare dopo la tragedia".
Al signor Ramesh è stato diagnosticato il disturbo da stress post-traumatico mentre era ricoverato in un ospedale in India, ma da quando è tornato a casa non ha ricevuto alcuna cura medica, hanno affermato i suoi avvocati. Lo hanno descritto come perso e distrutto, con un lungo percorso di recupero davanti a sé, e chiedono un incontro con i dirigenti di Air India.
Air India ha offerto al signor Ramesh un risarcimento provvisorio di 21.500 sterline, che è stato accettato, ma i suoi consulenti affermano che non è sufficiente a soddisfare le sue esigenze immediate. L'azienda di pesca di famiglia a Diu, in India, che il signor Ramesh gestiva con il fratello prima dell'incidente, è da allora fallita. Il legale della famiglia ha spiegato che avevano invitato Air India per un incontro in tre occasioni e che tutte e tre le richieste erano state "ignorate o respinte". Le interviste ai media sono state il modo in cui la squadra ha riproposto quell'appello per la quarta volta, ha concluso.