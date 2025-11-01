Russia, il sottomarino che può portare il drone nucleare

AGI - Il ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha presieduto la cerimonia di varo del sottomarino nucleare Khabarovsk da una rimessa per imbarcazioni presso l'impianto Sevmash di Severodvinsk. "Oggi è un evento storico per noi: il lanciamissili pesante a propulsione nucleare Khabarovsk lascia gli scali del famoso Sevmash", ha dichiarato Belousov, citato dal ministero. Il Khabarovsk è stato progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon, testato negli ultimi giorni.
Il sottomarino è stato progettato dall'Ufficio Centrale di Progettazione Navale Rubin per le missioni della Marina russa, utilizzando moderne armi subacquee navali, inclusi vari sistemi robotici. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante in capo della Marina russa Alexander Moiseyev, il direttore generale della United Shipbuilding Corporation Andrei Puchkov e il capo del Sevmash Mikhail Budnichenko, ha affermato il Ministero. Presso il centro di riparazione navale Zvezdochka, Belousov ha verificato i progressi nella riparazione e modernizzazione dei sottomarini nucleari multiruolo e armati di missili strategici, ha affermato il Ministero.