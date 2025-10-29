Putin esulta: "Testato il drone che non può essere intercettato"
Si chiama Poseidon il velivolo senza pilota sottomarino a capacità nucleare
Vladimir Putin
Maxim Shemetov / POOL / AFP - Vladimir Putin
droni russia ucraina
AGI - La Russia ha testato "con successo" il drone sottomarino Poseidon con capacità nucleare. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin. "È stato un enorme successo", ha commentato il presidente russo, citato dalle agenzie locali.

Secondo il Presidente, il drone non può essere intercettato e in termini di velocità e profondità non ha analoghi al mondo. Allo stesso tempo, la potenza del Poseidon è significativamente superiore a quella del missile intercontinentale Sarmat, che presto entrerà in servizio.

Ucraina, Putin: "Kiev decida la sorte dei soldati circondati"

Putin ha invitato la leadership ucraina a prendere una decisione sulla resa delle sue truppe ormai circondate. "La situazione nel suo complesso nella zona delle operazioni speciali è favorevole. Il nemico è bloccato a Kupyansk e Krasnoarmeysk ed è circondato", ha detto il presidente visitando alcuni feriti in ospedale, ha riferito Ria Novosti. "La leadership politica dell'Ucraina deve prendere decisioni sul destino dei suoi cittadini e dei suoi militari che sono circondati", ha aggiunto

