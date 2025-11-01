Hamas chiede aiuto alla Croce Rossa per recuperare salme ostaggi
Hamas chiede aiuto alla Croce Rossa per recuperare le salme degli ostaggi
Home>Estero

Hamas chiede aiuto alla Croce Rossa per recuperare le salme degli ostaggi

Le Brigate Ezzedin al Qassam assicurano che intendono recuperare gli 11 corpi non ancora restituiti, ma per completare le ricerche è necessario andare in quel 53% del territorio di Gaza sotto il controllo militare israeliano
Funerali di uno dei ragazzi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 e ucciso dai militanti di Hamas
Foto Jack GUEZ / AFP - Funerali di uno dei ragazzi israeliani rapiti il 7 ottobre 2023 e ucciso dai militanti di Hamas
hamas ostaggi gaza israele
di lettura

AGI - Le Brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno assicurato che intendono recuperare tutti insieme gli 11 corpi di ostaggi rimasti a Gaza, ma hanno bisogno di aiuto. "Le Brigate chiedono ai mediatori e al Comitato Internazionale della Croce Rossa di fornire e preparare le attrezzature e le attrezzature necessarie per recuperare tutte le salme in una volta"

ADV

Non solo. Per completare le ricerche è necessario andare oltre la 'Linea Gialla', in quel 53% del territorio di Gaza sotto il controllo militare israeliano.

ADV

La controversia sui corpi non identificati

Quanto ai resti di tre cadaveri consegnati ieri, Hamas ha ribadito che aveva informato di non sapere a chi appartenessero.

Leggi anche:
Combattenti di Hamas, in piedi accanto ai veicoli del Comitato Internazionale della Croce Rossa
Hamas restituisce i resti di 3 corpi, ma non sono degli ostaggi del 7 ottobre
A stabilirlo sono stati gli esami effettuati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, ha riferito il Times of Israel

"Abbiamo proposto di consegnare tre campioni di corpi non identificati, ma il nemico si è rifiutato di riceverli e ha chiesto i corpi completi per l'analisi. Abbiamo proceduto con la consegna per prevenire future rivendicazioni israeliane", si spiega ancora nel comunicato.

ADV