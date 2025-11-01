Hamas chiede aiuto alla Croce Rossa per recuperare salme ostaggi

AGI - Le Brigate Ezzedin al Qassam, braccio armato di Hamas, hanno assicurato che intendono recuperare tutti insieme gli 11 corpi di ostaggi rimasti a Gaza, ma hanno bisogno di aiuto. "Le Brigate chiedono ai mediatori e al Comitato Internazionale della Croce Rossa di fornire e preparare le attrezzature e le attrezzature necessarie per recuperare tutte le salme in una volta"
Non solo. Per completare le ricerche è necessario andare oltre la 'Linea Gialla', in quel 53% del territorio di Gaza sotto il controllo militare israeliano.
La controversia sui corpi non identificati
Quanto ai resti di tre cadaveri consegnati ieri, Hamas ha ribadito che aveva informato di non sapere a chi appartenessero.
"Abbiamo proposto di consegnare tre campioni di corpi non identificati, ma il nemico si è rifiutato di riceverli e ha chiesto i corpi completi per l'analisi. Abbiamo proceduto con la consegna per prevenire future rivendicazioni israeliane", si spiega ancora nel comunicato.