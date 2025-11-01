Hamas restituisce i resti di 3 corpi, ma non sono degli ostaggi

AGI - I resti di tre corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele attraverso la Croce Rossa non appartengono a nessun ostaggio. A stabilirlo sono stati gli esami effettuati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, ha riferito il Times of Israel.
Ieri sera, secondo i media israeliani, l'IDF si stava preparando per la restituzione dei resti parziali di tre ostaggi uccisi a Gaza. La Croce Rossa ha consegnato i resti alle truppe dell'IDF nella notte di venerdì, ma Hamas non ha specificato quali resti stesse consegnando. L'esercito israeliano ha confermato all'Afp che i corpi non erano di nessuno degli 11 ostaggi morti in prigionia ancora da consegnare.
Il ruolo della Croce Rossa
La restituzione degli ostaggi del 7 ottobre (sia vivi che morti), e il rilascio dei palestinesi detenuti nelle carceri israeliane fa parte degli accordi firmati in Egitto per la pace a Gaza, da Donald Trump. Nel frattempo, Israele ha restituito i corpi di 30 prigionieri palestinesi come parte dell'accordo di cessate il fuoco, ha riferito all'AFP il complesso medico Nasser di Khan Younis.
“Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), in qualità di intermediario neutrale, ha assistito questa sera, su richiesta e con l'approvazione di entrambe le parti, nella restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità israeliane competenti e sarà da queste ultime effettuato”, si legge nella dichiarazione del CICR.
“Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) non partecipa alla localizzazione dei resti. In conformità con il diritto internazionale umanitario, è responsabilità delle parti localizzare, raccogliere e restituire i defunti. Le parti devono agire per assistere nella restituzione delle salme alle famiglie. Il CICR può svolgere il suo ruolo di intermediario neutrale solo attraverso la cooperazione di tutte le parti interessate e nel quadro dell'accordo attuale”.
