Persone accoltellate a bordo di un treno in Inghilterra

AGI - La polizia britannica ha dichiarato di aver arrestato due sospetti dopo che "diverse persone" sono state accoltellate su un treno a Huntingdon nel Cambridgeshire, nell'Inghilterra orientale.
"Stiamo attualmente rispondendo a un incidente su un treno diretto a Huntingdon, dove diverse persone sono state accoltellate", ha dichiarato la polizia dei trasporti britannica su X, aggiungendo che "due persone sono state arrestate".
Several people have been stabbed on a train in the Huntingdon area of Cambridgeshire, England, police said. Video by Darren Shaw. pic.twitter.com/hKkNQ380TZ
Alcune testate online parlano di almeno 10 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia del Cambridgeshire, diverse persone sono state trasportate in ospedale dopo l'incidente. Sul posto gli agenti della British Transport Police (BTP). "La stazione di Huntingdon è chiusa, ha comunicato la National Rail, con tutte le linee bloccate. La London North Eastern Railway (LNER), che gestisce i servizi della East Coast Main Line nel Regno Unito, ha invitato i passeggeri a non viaggiare a causa di "gravi disagi".