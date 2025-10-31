Harrison Ford contro Trump: "E' il più grande criminale della storia"
Un'altra star di Hollywood boccia senza mezzi termini il presidente Usa: "Sta facendo soldi a palate mentre il mondo va a rotoli"
Massimo Basile
LISA O'CONNOR / AFP - Harrison Ford
donald trump harrison ford
AGI - Un'altra star di Hollywood è destinata a entrare nella lista nera del presidente degli Stati Uniti: stavolta tocca a Indiana Jones, ovvero Harrison Ford.

L'attacco al tycoon

In un'intervista al Guardian, il leggendario attore americano ha definito Donald Trump "il più grande criminale della storia". La star di Star Wars e Indiana Jones ha criticato duramente il tycoon per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per lo smantellamento delle politiche ambientali del governo.

Timori e accuse

Trump, ha detto Ford, "non ha politiche, ha dei capricci. Mi fa una paura tremenda". "L'ignoranza - ha aggiunto - la superbia, le bugie, la perfidia. (Trump, ndr) sa bene come stanno le cose, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli. È incredibile. Non conosco un criminale più grande nella storia".

