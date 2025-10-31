Harrison Ford contro Trump: "E' il più grande criminale della storia"

AGI - Un'altra star di Hollywood è destinata a entrare nella lista nera del presidente degli Stati Uniti: stavolta tocca a Indiana Jones, ovvero Harrison Ford.
L'attacco al tycoon
In un'intervista al Guardian, il leggendario attore americano ha definito Donald Trump "il più grande criminale della storia". La star di Star Wars e Indiana Jones ha criticato duramente il tycoon per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per lo smantellamento delle politiche ambientali del governo.
Timori e accuse
Trump, ha detto Ford, "non ha politiche, ha dei capricci. Mi fa una paura tremenda". "L'ignoranza - ha aggiunto - la superbia, le bugie, la perfidia. (Trump, ndr) sa bene come stanno le cose, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli. È incredibile. Non conosco un criminale più grande nella storia".
