Nuovi elementi nel caso Epstein inguaiano ancora il principe Andrea

AGI - Secondo documenti recentemente resi pubblici dal Congresso, il principe Andrea ha viaggiato a bordo del jet privato di Jeffrey Epstein e pare abbia ricevuto diversi massaggi, pagati con assegni da 200 dollari, lo scrive il Times.
In quei documenti, il duca è elencato come passeggero del jet di Epstein il 12 maggio 2000, in volo dall'aeroporto privato di Teterboro nel New Jersey a Palm Beach, in Florida, dove il finanziere aveva una casa. Ieri la commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato una terza tranche di documenti consegnati dagli eredi di Epstein tramite citazione in giudizio.
Secondo il quotidiano, il nome Andrew ricompare sul registro il 16 maggio 2000, quattro giorni dopo essere stato trasportato a Palm Beach a bordo dell'aereo personale di Epstein. Il jet si guadagnò il soprannome di "Lolita Express" per il numero di giovani donne e ragazze registrate a bordo.Andrew ha sempre negato le accuse di aver avuto comportamenti sessuali inappropriati con Epstein e Maxwell, tra cui abusi su ragazze minorenni.