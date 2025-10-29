Dopo i raid su Gaza, Israele ripristina il cessate il fuoco

AGI - È di nuovo in vigore il cessate-il-fuoco a Gaza. A quanto riferito da fonti militari riportate dal Times of Israel, la tregua violata ieri con massicci attacchi è stata ripristinata alle 10:00 ora locale, le 9:00 in Italia. "In conformità con la direttiva della dirigenza politica e in seguito di una serie di attacchi, in cui sono stati colpiti decine di obiettivi terroristici e di terroristi, l'Idf ha iniziato a far rispettare nuovamente il cessate-il-fuoco", si legge nella nota diffusa dall'Idf.
Nell'ondata di raid scatenati di nuovo da ieri da Israele a Gaza sono stati presi di mira una trentina di dirigenti di Hamas e altri gruppi armati, ha riferito l'Idf in un comunicato.
"Nell'ambito degli attacchi, l'Idf e lo Shin Bet hanno colpito oltre 30 terroristi che ricoprivano posizioni di comando all'interno delle organizzazioni terroristiche operanti nella Striscia di Gaza", si legge nella nota.
Prima dei bombardamenti, a più riprese di questa notte, c'erano già state scaramucce. Il bilancio di questi ultimi raid parla di 63 vittime palestinesi, di cui 24 bambini. Secondo fonti mediche degli ospedali dell'enclave palestinese, negli attacchi di ieri sono invece morte 91 persone. Diversi reportage dei media locali hanno descritto il potente attacco israeliano in corso sulla città di Rafah come una "cintura di fuoco".
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha giustificato il bombardamento israeliano affermando che Israele "dovrebbe rispondere" a quelle che l'amministrazione Netanyahu definisce violazioni del cessate il fuoco da parte di Hamas mentre il vice presidente americano JD Vance si è mostrato ottimista: "Scaramucce", le ha definite, "ma la pace resisterà".