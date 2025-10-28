Netanyahu ordina “potenti attacchi” nella Striscia di Gaza

AGI - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato ordine alle forze armate "di compiere immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza". Lo riporta l'emittente Kan citando un comunicato dell'ufficio del Primo ministro.
Ben Gvir, avevo ragione a non volere patti con diavolo
Itamar Ben Gvir è tornato a criticare l'intesa con Hamas sul cessate il fuoco a Gaza. "Non puoi fare patti con il diavolo. Quanto è triste che avessi ragione", ha scritto il ministro israeliano per la sicurezza interna su X. , Israele accusa il movimento islamista di aver violato la tregua con la mancata restituzione delle salme di tutti e 28 gli ostaggi morti in prigionia nella Striscia.
Scontri tra Idf e Hamas vicino a Rafah
Scontri sono divampati tra le forze armate israeliane e Hamas a est di Rafah, nel sud di Gaza. Lo riferiscono media israeliani, che accusano il movimento islamista di avere aperto il fuoco per primo e violato così la tregua.
A quanto riferisce Haaretz, militanti di Hamas hanno sparato missili anticarro contro una squadra del genio militare. L'Idf ha risposto con l'artiglieria.
Hamas, nessun interesse a ritardare consegna ostaggi
Hamas è tornato a ribadire che intende rispettare l'accordo di tregua e consegnare tutti gli ostaggi, ma che è proprio Israele a intralciare il recupero delle salme. "La resistenza non ha alcun interesse a nascondere il corpo di alcun prigioniero o a ritardarne la consegna e affermiamo il nostro pieno impegno nei confronti dell'accordo", ha assicurato Suhail al-Hindi, membro dell'ufficio politico di Hamas a Gaza, a quanto riporta Quds.
"L'occupazione ha rifiutato di consentire alle squadre di ricerca di entrare nelle zone rosse per localizzare i corpi dei prigionieri", ha spiegato, "chiediamo ai mediatori di fare pressione sul nemico affinche' faciliti l'estrazione dei corpi rimanenti".