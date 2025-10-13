Accordi di pace a Sharm el Sheikh: Trump elogia al-Sisi per il ruolo nei negoziati con Hamas

AGI - Il presidente americano Donald Trump è arrivato all'International congress center di Sharm el Sheikh per prendere parte alla cerimonia della firma degli accordi di pace.
Prima della cerimonia si è svolto il bilaterale tra il presidente americano e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.
Trump ha elogiato l'omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi, sottolineando che ha avuto un "ruolo molto importante" nei negoziati con Hamas. "Gli Stati Uniti sono con lui fino in fondo".
Pe ril presidente Trump il cessate il fuoco tra Israele e Hamas "sta funzionando davvero incredibilmente bene".
Trump, iniziata seconda fase negoziati su Gaza
La seconda fase dei negoziati su Gaza è iniziata. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump, da Sharm el-Sheikh dove è stato accolto dall'omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. La fase due, che riguarda il disarmo di Hamas e la futura governance di Gaza, "è iniziata, per quanto ci riguarda", ha affermato il capo della Casa Bianca durante l'incontro con al-Sisi. "La fase due è iniziata e, come sapete, le fasi sono un po' confuse tra loro", ha aggiunto.
Meloni accolta da Al Sisi per cerimonia firma piano pace
La premier Giorgia Meloni è stata accolta dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi all'International Convention Center dove è prevista la cerimonia degli accordi del Piano di Pace per il Medio Oriente.
Ad accogliere la presidente del Consiglio all'aeroporto Sharm el Sheikh,, insieme alla delegazione italiana, il ministro egiziano dell'aviazione Civile, Sameh el Hefny, e l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Quaroni.
Il presidente Usa Trump si è poi rivolta alla premier Meloni nel corso della cerimonia: "È una governante molto forte, sta facendo un ottimo lavoro".