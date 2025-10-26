Putin: "Le forze nucleari russe sono al livello maggiore al mondo". Raid di Mosca su Kiev, 3 morti  

AGI - Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha affermato che le forze nucleari russe sono "al livello più alto del mondo". "Lo scudo nucleare della Russia ha confermato la sua affidabilità", ha detto il presidente della Federazione incontrando alcuni dei vertici militari un posto di comando delle forze armate russe, come riporta l'agenzia Tass.
Nuovo attacco russo a Kiev, 3 morti
Le Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani". È quanto sostiene il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato i comandanti dei gruppi dell'esercito coinvolti nella guerra in Ucraina. "Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione civile, che le Forze ucraine stanno usando come scudo umano", ha ammonito Putin secondo quanto riportano e agenzie russe. Intanto la Russia continua a colpire edifici e infrastrutture civili nei suoi raid sull'Ucraina; la notte passata, in un raid con droni sulla capitale Kiev sono state uccise tre persone. Mosca sostiene di prendere di mira solo obiettivi militari.