Ucraina, Trump: 'No a un incontro con Putin se non c'è un accordo'

AGI - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che "non perderà tempo" a programmare un nuovo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, senza un accordo in vista per porre fine al conflitto in Ucraina. "Dovrei sapere che raggiungeremo un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo del suo aereo Air Force One, in risposta a una domanda su cosa potrebbe convincerlo a tenere un nuovo vertice con Putin. "Non ho intenzione di perdere tempo. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma questa volta è stato molto deludente", ha aggiunto, in riferimento ai suoi tentativi di risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev.
L'obiettivo della missione è quello di raggiungere un accordo commerciale con Pechino
Lo stesso Trump ha dichiarato di credere di poter raggiungere un "accordo globale" con il Presidente cinese Xi Jinping per porre fine all'aspra guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali. Quando i giornalisti a bordo dell'Air Force One gli hanno chiesto cosa sperasse di trarre dai prossimi colloqui in Corea del Sud, il presidente Usa ha risposto: "Penso che abbiamo davvero buone possibilità di raggiungere un accordo davvero globale".
Trump in Qatar: pace in Medio Oriente e forze a Gaza
Quando l'Air Force One è atterrato in Qatar, Trump, affiancato dall'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, e dal primo ministro, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha affermato di aver fatto "molto insieme, soprattutto nell'ultimo anno. Quello che abbiamo fatto è incredibile. Pace in Medio Oriente. Sono stati un fattore determinante in tutto questo e voglio solo ringraziarli - ha detto -. Pensavo che saremmo atterrati qui, avremmo fatto rifornimento ed è un vero onore averti sull'aereo", ha aggiunto.
Trump ha anche precisato che "presto" un altro contingente verrà schierato a Gaza, oltre alle forze israeliane. E se necessario anche il Qatar invierà forze". Poi rivolgendosi all'emiro, ha detto: "Ora avete un Medio Oriente sicuro e lo resterà per molto tempo". Trump è ora diretto in Malesia per il vertice Asean.