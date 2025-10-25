Donald Trump vola in Sud Corea da Xi Jinping e spera di incontrare Kim

AGI - Donald Trump è partito per l’Asia dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale con Pechino. Il presidente americano visiterà anche Malesia e Giappone nel suo primo viaggio in Asia da quando è stato rieletto alla Casa Bianca.
Un incontro con Kim durante la permanenza in Corea del Sud? "Mi piacerebbe, lui sa che stiamo andando li'". Il presidente Usa risponde cosi' ai giornalisti che lo hanno interpellato su un possibile colloquio con il leader nordcoreano Kim Jong Un durante la visita in Asia. "Non lo so, glielo facciamo sapere, sa che andrò", ha aggiunto Trump sempre riferendosi a Kim che aveva incontrato l'ultima volta nel 2019 durante il primo mandato alla Casa Bianca. "Vado molto d'accordo con lui", ha concluso.
Ma c'è un altro leader che Trump spera di incontrare durante la sua permanenza in Asia, ed è Luiz Inacio Lula da Silva, anche lui nel continente asiatico in occasione di un vertice regionale in Malesia. A causa dei dazi i rapporti tra i due paesi sono particolarmente tesi, e il tycoon alla domanda se fosse disposto o meno a ridurre i dazi sul Brasile, ha aggiunto: “Alle giuste condizioni”.
