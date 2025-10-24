Tour de force di Trump in Asia, poi il 30 ottobre la festa di Halloween alla Casa Bianca

AGI - Il 30 ottobre il presidente Donald Trump e la first lady Melania apriranno il giardino sud della Casa Bianca per le tradizionali celebrazioni della festa di Halloween. Lo ha annunciato la stessa Casa Bianca. Migliaia di bambini, accompagnati dai genitori, parteciperanno all'evento, in programma nel pomeriggio, dalle 16 alle 20,30.
Ma l'annuncio del 30 ottobre per un momento ha generato qualche confusione nei media, perché quello stesso giorno Trump è atteso dall'incontro con il suo omologo cinese, Xi Jinping, in tutt'altra parte del mondo: in Corea del Sud. Trump partirà nelle prossime ore per un viaggio in Asia che lo porterà in Malesia, Giappone e, appunto, in Corea del Sud dove incontrerà il presidente sudcoreano presidenziale e Xi Jinping.
Come farà a stare alla Casa Bianca per la festa di Halloween? Ad aiutare il programma sarà il fuso orario: ci sono tredici ore di differenza tra la costa est degli Stati Uniti e la Corea del Sud: quando Trump incontrerà Xi, sarà già giovedì mattina in Corea del Sud, ma ancora mercoledì sera alla Casa Bianca. Il volo di rientro dell'Air Force One durerà circa 15 ore, molte ma sufficienti per permettere al Presidente di presentarsi nel pomeriggio alle celebrazioni, al fianco della first lady.
L'unica variante, ha spiegato la Casa Bianca, sarà il tempo: in caso di cattive condizioni meteo, l'evento per Halloween verrà cancellato.