Il Papa prega con i reali d'Inghilterra, non accadeva da 5 secoli

Il Papa prega con i reali di Inghilterra, non accadeva da cinque secoli

Nella Cappella Sistina il momento più solenne della visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano
AGI - Un momento storico che non accadeva da 500 anni: il Papa e il sovrano d'Inghilterra, capo della Chiesa anglicana, che pregano insieme. La preghiera ecumenica nella Cappella Sistina è il momento più solenne di questa visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano.

La liturgia è in inglese e in latino. I salmi e le letture sono focalizzati su Dio creatore e sulla speranza (un passo della Lettera ai romani di San Paolo). I testi tratti da Sant'Ambrogio e San John Henry Newman, ex anglicano convertitosi al cattolicesimo e che il primo novembre sarà proclamato Dottore della Chiesa.

Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St.George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St.James Palace.

