Re Carlo e Camilla sono arrivati a Roma, tutte le modifiche alla viabilità

AGI - Re Carlo III e Camilla sono arrivati a Roma, questa sera, all'aeroporto di Ciampino. I reali inglesi, domattina alle 11, saranno ricevuti in udienza privata dal Papa Leone XIV.
Massima attenzione all'area di villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico in Italia in cui alloggeranno, ma anche nella zona del Vaticano e di San Paolo dove si recheranno. Dopo l'incontro con Papa Leone XIV, Re Carlo e Camilla potrebbero recarsi alla Basilica di San Paolo Fuori Le Mura e al Pontificio Collegio Beda.
Modifiche alla viabilità
Controlli delle forze dell'ordine e modifiche al traffico cittadino, già a partire da oggi. Polizia, carabinieri, uomini della guardia di finanza e polizia locale di Roma Capitale vigileranno sulla città garantendo il mantenimento dell'ordine pubblico cittadino sia in zona San Pietro sia alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura e al Pontificio Collegio Beda in viale di San Paolo dove i Reali sono attesi dopo l'udienza. L'obiettivo, soprattutto nelle aree limitrofe al Vaticano, è quello di evitare situazioni di sovraffollamento: la viabilità cambierà radicalmente, con interruzioni, deviazioni e percorsi esclusivi per delegazioni ufficiali.
Carlo III varca il soglio di Pietro, Andrea esce da quello di Windsor
In particolare, ci saranno divieti di sosta in via Ludovico di Savoia, nel tratto compreso tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis; via Conte Rosso, nel tratto compreso tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano; e via Umberto Biancamano, tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto.
Da un minuto dopo la mezzanotte, scatterà lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in viale di San Paolo, tra Lungotevere San Paolo e viale Ferdinando Baldelli, inclusa l’area di parcheggio tra le due carreggiate.
Carlo e Camilla, storica udienza dal Papa
Sempre domani, da mezzanotte e un minuto e sino a cessate esigenze, scatterà lo sgombero di tutti i veicoli in sosta in via della Conciliazione (da piazza Pia a piazza Pio XII); via Paolo VI; piazza del S. Uffizio. Servizi di viabilità e transenne nella zona del Vaticano.