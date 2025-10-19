Rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. "Furto dal valore inestimabile in 7 minuti"

AGI - Il ministro della Cultura francese, Rachida Dati, ha denunciato un furto al Louvre, senza che ci siano vittime.
"Stamattina è avvenuta una rapina all'inaugurazione del Museo del Louvre", ha scritto Dati su X. La direzione del noto museo parigino ne ha decretato la chiusura per l'intera giornata "per motivi eccezionali". Al momento non ci sono dettagli sull'entità del furto e su eventuali danni.
Secondo i media d'Oltralpe, i ladri in fuga avrebbero portato via dei gioielli dal Louvre. In base alle prime testimonianza raccolte sul posto, gli autori del furto potrebbero aver utilizzato un montacarichi per accedere al primo piano del museo.
Altre informazioni riportate dai media francesi sottolineano che la rapina sarebbe avvenuta poco dopo l'arrivo dei primi visitatori, in un orario ancora da specificare. Le forze dell'ordine sono attualmente presenti sul posto.
ll Louvre, simbolo mondiale della cultura francese e uno dei siti più sorvegliati e visitati della capitale, rimarrà completamente chiuso al pubblico per l'intera giornata.
È in corso un'indagine per determinare le circostanze precise della rapina e individuare quali oggetti di valore o eventuali opere sono stati rubati.
La rapina al Louvre e' un furto di gioielli dal "valore inestimabile" compiuto in "soli 7 minuti". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Laurent Nunez a France Inter. La procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un reato. L'inchiesta e' stata affidata alla "Brigata di Repressione del Banditismo della Polizia Giudiziaria (Brb) con il supporto dell'Ufficio centrale per la Lotta al traffico di beni culturali (Ocbc)". "I danni sono attualmente in fase di valutazione e le indagini sono in corso", ha aggiunto la procura di Parigi.
Il ministro Nunez, ex prefetto di Parigi, ha riferito che "alcuni individui sono entrati dall'esterno con una piattaforma mobile". Secondo l'ex capo della polizia di Parigi, si e' trattato "chiaramente di una squadra che prima era andata in ricognizione", precisando che i vetri sono stati tagliati "con piccole motoseghe a mano". Il ministro ha confermato che non ci sono stati feriti al Louvre. "E' stato necessario evacuare le persone principalmente per preservare tracce e indizi, in modo che gli investigatori potessero lavorare con calma", sottolineando che "l'evacuazione del pubblico e' avvenuta senza incidenti".
Convinto che "non si possa prevenire tutto", il ministro dell'Interno ha riconosciuto che esiste "una grande vulnerabilita' nei musei francesi". "Si sta facendo tutto il possibile per garantire che i colpevoli vengano individuati il piu' rapidamente possibile, e sono fiducioso", ha assicurato. Gli inquirenti useranno i filmati in loro possesso e faranno "confronti con casi simili, cercando di stringere la rete", ha ancora detto, aggiungendo che i colpevoli potrebbero essere stranieri.