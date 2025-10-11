Machado-Trump, scambio di complimenti dopo il Nobel per la Pace
Machado-Trump, scambio di complimenti dopo il Nobel per la Pace
Machado-Trump, scambio di complimenti dopo il Nobel per la Pace

La leader dell'opposizione venezuelana dedica il premio al presidente Usa che replica: "L'ho aiutata nel suo cammino. Hanno bisogno di aiuto nel suo Paese"
A Caracas un cartellone pubblicitario accusa i leader dell'opposizione (da sinistra a destra) Leopoldo Lopez, Maria Corina Machado e Juan Guaido, per le sanzioni statunitensi imposte al Paese
Federico PARRA / AFP - A Caracas un cartellone pubblicitario accusa i leader dell'opposizione (da sinistra a destra) Leopoldo Lopez, Maria Corina Machado e Juan Guaido, per le sanzioni statunitensi imposte al Paese
AGI - Scambio di complimenti ieri tra Maria Corina Machado e Donald Trump. L'attivista premio Nobel per la Pace ha dedicato il riconoscimento ai Venezuelani e al presidente americano che a sua volta ha elogiato la donna incoraggiandola nel suo percorso.

"Questo riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: conquistare la libertà - ha scritto la leader dell'opposizione venezuelana su X -. Siamo alle soglie della vittoria e oggi più che mai contiamo sul Presidente Trump, sul popolo degli Stati Uniti, sui popoli dell'America Latina e sulle nazioni democratiche del mondo come nostri principali alleati per raggiungere la libertà e la democrazia. "Dedico questo premio al popolo sofferente del Venezuela e al Presidente Trump per il suo decisivo sostegno alla nostra causa!", ha poi aggiunto.

La telefonata di congratulazioni e il "vero" vincitore

Trump ha chiamato Machado per congratularsi del suo Nobel per la Pace per poi riferire ai cronisti che è stata la leader dell'opposizione venezuelana a telefonargli per dirgli che avrebbe dovuto essere lui a vincere il riconoscimento.

Trump: "L'ho aiutata nel suo cammino"

"La persona che ha vinto il Premio Nobel mi ha chiamato - ha detto Trump incontrando i giornalisti nello Studio Ovale - e mi ha detto che lo stava accettando in mio onore perché lo avrei davvero meritato. Non le ho risposto 'e allora dallo a me' - ha scherzato il presidente degli Stati Uniti -. Si può anche dire che il Nobel è stato assegnato per il 2024. Io stavo correndo per le elezioni nel 2024 - ha osservato ancora Trump -, sono felice perché ho salvato milioni di vite". Machado, ha detto ancora Trump, "è stata molto carina. L'ho aiutata nel suo cammino. Hanno bisogno di molto aiuto in Venezuela".

