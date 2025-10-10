Macron convoca tutti i leader dei partiti politici, tranne RN e LFI

AGI - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato all'Eliseo nel primo pomeriggio, tutti i leader dei partiti politici, tranne quelli di La France insoumise (LFI) e Rassemblement National (RN).
Gabriel Attal, Marine Tondelier, Bruno Retailleau, Olivier Faure, tutti i leader dei partiti hanno ricevuto ieri sera un invito all'Eliseo per un incontro Macron, oggi alle 14.30, secondo quanto appreso da BFMTV da diverse "fonti concordanti". Mancano all'appello solo RN e LFI.
Macron ha promesso di nominare un primo ministro entro questa sera, dopo le clamorose dimissioni di Sebastien Lecornu lunedì, intervallate da altri due giorni di negoziati per cercare di ottenere, in assenza di una maggioranza all'Assemblea, un accordo sul futuro governo.
Se la proposta di bilancio 2026 non verrà presentata entro lunedì, potrebbe non essere adottata prima del 31 dicembre. Non è stato rivelato nulla sui tempi o sui termini di un annuncio presidenziale. Un imminente discorso del capo dello Stato è in discussione con il suo entourage, ma per ora non ha rilasciato dichiarazioni sulla situazione interna dopo gli ultimi sviluppi politici.
Il dilemma di Macron: riconfermare Lecornu?
Diversi leader politici suggeriscono che Macron sia tentato di riconfermare Lecornu - che dal canto suo ha già detto di non ambire alla poltrona di primo ministro - a rischio di irritare l'opposizione e accelerare la sfiducia alla nuova squadra di governo.