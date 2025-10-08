In Francia la legge di bilancio allontana lo scioglimento del Parlamento

AGI - In Francia il "desiderio comune" di tutte le forze politiche di avere una finanziaria entro il 31 dicembre "allontana la prospettiva di scioglimento" del parlamento. Ad affermarlo è il primo ministro dimissionario Sebastien Lecornu nella dichiarazione rilasciata a Matignon prima di ricevere i socialisti e altre forze di sinistra.
Per Lecornu, incaricato da Emmanuel Macron di portare avanti consultazioni politiche fino a questa sera, tale "convergenza" delle forze politiche di centro, di destra e di Place Publique "ovviamente elimina la prospettiva" dello scioglimento anticipato dell'assemblea nazionale da parte del presidente, come già successo nel giugno 2024, dopo le elezioni europee.
Sebastien Lecornu ha affermato che "l'obiettivo di deficit pubblico deve essere mantenuto al di sotto del 5% del deficit" nel prossimo bilancio, o "tra il 4,7 e il 5% in via definitiva". Tuttavia, durante questo discorso, non ha affrontato la questione cruciale di una possibile sospensione della riforma delle pensioni, sulla quale era atteso con impazienza. Ha comunque indicato che avrebbe parlato più tardi, dopo i suoi incontri.
