Accordo tra Israele e Hamas. Oggi la firma in Egitto. L'annuncio di Trump: "E' un grande giorno"

AGI - "Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che TUTTI gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne. Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un GRANDE Giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!"
E' la dichiarazione rilasciata sul social Truth, 51 minuti dopo la mezzanotte (ora italiana), con cui Donal Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo tra Israele e Hamas per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.
L'annuncio del presidente americano era molto atteso dopo una curiosa circostanza, immortalata da un fotografo di Afp che ha ripreso la consegna a Trump di un biglietto da parte del segretario di Stato, Marco Rubio, con questo messaggio: "l'accordo è molto vicino, abbiamo bisogno che tu approvi rapidamente un annuncio su Truth Social in modo che tu possa essere il primo ad annunciare l'accordo".
La conferma di una novità imminente sul Medio Oriente era stata poi anticipata dallo stesso presidente americano che aveva lasciato la conferenza stampa in corso alla Casa Bianca proprio dopo aver ricevuto il biglietto da Rubio. "Ho appena ricevuto una nota dal segretario di Stato che mi dice che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente e avranno bisogno di me abbastanza presto", si era congedato Trump dai cronisti, "devo andare ora per provare a risolvere i problemi in Medio Oriente".
Nel frattempo, la rete libanese Al-Mayadeen, affiliata a Hezbollah, riferiva che "Hamas ha accettato l'accordo di cessate il fuoco e la firma avrà luogo oggi in Egitto". Il rapporto si basa su "fonti della resistenza palestinese".
Le questioni più importanti nei colloqui su Gaza sono state risolte e ciò che resta da definire è puramente procedurale. E' quanto hanno dichiarato al 'Times of Israel' due fonti informate sui negoziati in Egitto. Secondo le fonti, Hamas dovrebbe rilasciare sabato gli ostaggi ancora in vita.
Netanyahu, "riporteremo a casa tutti gli ostaggi"
Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Israele riporterà a casa tutti gli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza, dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i mediatori hanno riferito di un accordo per porre fine alla guerra di Gaza. "Con l'aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa", ha affermato l'ufficio del premier in una breve dichiarazione.
Lo Stato di Palestina accusa Israele in una lettera all'Onu
Lo Stato di Palestina, intanto, ha accusato Israele di aver condotto una "guerra genocida" a Gaza in una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), avvertendo che la devastazione ha raggiunto livelli senza precedenti.
Pubblicata sull'account ufficiale X dello Stato di Palestina, la lettera afferma: "Mentre il resto del mondo fa tutto il possibile per fermare lo spargimento di sangue, Israele, la potenza occupante, persiste nella sua guerra genocida contro il popolo palestinese a Gaza". Nella lettera si legge che Israele ha "insistito sulla sua strada criminale di punizione collettiva", accusando Tel Aviv di distruggere la società palestinese e di perseguire la "colonizzazione e l'annessione" di terre occupate.
Secondo la dichiarazione, "il bilancio delle persone colpite dall'ottobre 2023 ha superato almeno i 237.000 palestinesi nella sola Gaza", con la maggior parte delle case e delle infrastrutture civili distrutte. Si avverte inoltre che "l'assalto totale di Israele all'esistenza dei palestinesi rischia di replicarsi in Cisgiordania", citando la crescente violenza dei coloni e gli sfollamenti forzati.
Appello per la Fine del Genocidio
"Il degrado della vita e del diritto internazionale da parte di Israele deve essere fermato. In questo tragico secondo anniversario, ribadiamo: questo genocidio deve essere fermato", conclude la lettera.