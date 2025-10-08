Le delegazioni di Hamas e Israele si sono scambiate le liste dei prigionieri
Negoziati in Egitto: Hamas e Israele si sono scambiate le liste dei prigionieri

Lo riferiscono fonti di Hamas vicine ai negoziati in corso a Sharm el Sheikh
Gli ostaggi israeliani
AGI - Le delegazioni di Hamas e Israele che partecipano ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza si sono scambiate le liste dei prigionieri da liberare, uno dei punti del piano Trump. Lo hanno riferito fonti di Hamas. Secondo le stesse fonti, alle trattative "prevale l'ottimismo".

In una dichiarazione, Hamas ha assicurato che la sua delegazione sta mostrando "la positivita' e la responsabilita' necessarie a raggiungere i progressi indispensabili per completare l'accordo".

I punti dell'accordo

I mediatori, egiziani e qatarioti, "stanno facendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo all'attuazione del cessate il fuoco, e uno spirito di ottimismo prevale tra tutti", secondo Taher al-Nounou, uno dei leader del movimento islamista palestinese che prende parte ai colloqui. I negoziati di Sharm si concentrano sui meccanismi per giungere alla fine della guerra, sul ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza e sul rilascio dei 48 ostaggi detenuti da Hamas, vivi e morti, in cambio della liberazione di 250 carcerati palestinesi.

