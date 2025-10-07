Il giorno del verdetto per Ilaria Salis sull'immunità 

AGI - “In Aula, a testa alta”. Ilaria Salis si prepara al verdetto del Parlamento europeo che, poco dopo mezzogiorno si esprimerà sulla richiesta delle autorità' ungheresi di revocare l'immunità per l'eurodeputata di Avs
La votazione è per difendere l'immunità, quindi il quesito è contrario rispetto a quello della commissione giuridica Juri dove si è votato su una richiesta di revoca dell'immunità. Il voto sarà segreto, su richiesta del centrosinistra. Ed è a maggioranza semplice: un voto a favore in più, immunità difesa; parità o un voto contrario in più, immunità revocata.
Conti alla mano, i partiti contrari alla revoca (Renew Europe, Socialisti e democratici, Verdi e The Left) dispongono di 310 eurodeputati, meno della maggioranza fissata a 361.
Ma astensioni, assenze o voti contrari tra le fila dei gruppi di centrodestra, soprattutto all'interno del Ppe e dell'Ecr, possono agevolmente spostare l'ago della bilancia di un voto che sembra essere davvero sul filo.
"Buongiorno da Strasburgo. Oggi sarò in Aula, a testa alta, ad affrontare il verdetto del Parlamento europeo. Grazie per tutti i pensieri di affetto e solidarietà, valgono molto per me", scrive sui social Ilaria Salis.
Ppe, "Giusto revocare l'immunità"
"Sapete che uno dei miei tre criteri per definire i principi del Ppe era il rispetto dello stato di diritto, e per noi essere a favore dello stato di diritto significa anche rispettare le nostre regole interne al Parlamento europeo. Ed è per questo che l'intero dibattito non è affatto un argomento politico. Per me, come leader politico, quello che faccio e quello che facciamo come gruppo è semplicemente ascoltare i nostri esperti legali e seguire i loro consigli, e il consiglio è di revocare l'immunità di Salis". Lo ha dichiarato il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo.
"Il motivo è che il crimine contestato è stato commesso prima che diventasse membro del Parlamento, e le regole sono chiarissime. Si è protetti solo quando si viene eletti come membro del Parlamento. Le regole sono chiarissime. Ecco perché vi chiederei di non politicizzare in alcun modo queste questioni relative alla revoca delle immunità, ed è per questo che, ancora una volta, seguiremo semplicemente i consigli dei nostri esperti", ha aggiunto.
Ecr voterà per la revoca dell'immunità
Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr) che comprende gli eletti di Fratelli d'Italia a Strasburgo voterà a favore della revoca dell'immunità. Lo annuncia il co-presidente del gruppo Ecr, Nicola Procaccini. "Come Ecr voteremo a favore della revoca dell'immunità. Perché, come sapete, Ilaria Salis è qui solo per questo. E non pensiamo che questo luogo, il Parlamento europeo, sia il luogo per sottrarsi alle responsabilità per reati non legati ad attività politiche", dice Procaccini in conferenza stampa aggiungendo che "per questo speriamo che l'intero Parlamento voterà allo stesso modo. Sappiamo già che forse questa votazione sarà insidiosa, e non ne conosciamo l'esito, ma di sicuro crediamo che chi è veramente a favore dello Stato di diritto voterà a favore della revoca dell'immunità".