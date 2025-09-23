Salis: "Processatemi in Italia, in Ungheria la sentenza è già scritta"

AGI - "Io non voglio sottrarmi al processo. Anzi, voglio essere processata. Ma non in Ungheria, dove sarebbe un processo politico, dove la sentenza è già scritta. Voglio essere processata nel mio Paese. In Italia. Io ho fiducia nella magistratura. Ho fiducia della magistratura italiana". Lo dice Ilaria Salis, in un colloquio con "Il Corriere della Sera".
"La mia intenzione - rileva l'eurodeputata eletta nelle liste di Avs - non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. Per questo la difesa della mia immunità è oggi fondamentale".
Persecuzione politica in Ungheria
Salis ricorda che "negli ultimi giorni il portavoce del governo ungherese è arrivato a inviarmi le coordinate del carcere dove progettano di rinchiudermi, mentre Orbán in persona mi ha descritto come una terrorista. Revocare l'immunità significherebbe consegnarmi a una persecuzione già in atto. La mia condanna è stata di fatto sancita in anticipo dal potere politico, in un Paese dove la magistratura non è indipendente e dove verrei sottoposta, come ritorsione, a condizioni detentive disumane".
Richiesta di intervento delle autorità italiane
"La legge italiana - sottolinea - prevede, in determinate circostanze, la possibilità di aprire un procedimento anche per accuse relative a fatti avvenuti all'estero. Le autorità italiane avrebbero potuto farlo da tempo; forse non hanno voluto. Ma ora è il momento di agire. Per questo chiedo: processatemi in Italia. Fatelo ora".
Immunità e processo in Italia
Ma come si fa a processarla, sia pure in Italia, se lei non rinuncia all'immunità? "Pur avendo l'immunità europea - replica Salis - io potrei comunque essere processata in Italia, dove godo della stessa immunità dei parlamentari italiani, che non impedisce affatto l'avvio di un procedimento penale".