Formentera: l'autopsia esclude la morte violenta per Luisa Asteggiano 

AGI - La 45enne italiana trovata senza vita a Formentera, domenica scorsa, non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell'autopsia.
La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo) "non è stata dovuta a un atto violento", recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri esami richiesti per determinare la causa esatta del decesso.
L'uomo italiano arrestato, il compagno della donna, il 51enne Ivan Sauna, è stato portato questa mattina davanti al tribunale competente di Ibiza. La donna era stata trovata morta nella sua abitazione nella cittadina di Es Pujols, a Formentera, domenica intorno alle 8:30.
Squadre della polizia giudiziaria e agenti del laboratorio di analisi criminali del comando di Palma sono arrivati sull'isola per indagare sulla vicenda. Sebbene, inizialmente, l'ipotesi di una morte violenta non fosse stata esclusa dalla Guardia Civil, la polizia spagnola aveva rimandato ogni valutazione ai risultati dei primi esami autoptici.
Luisa Asteggiano era arrivata a Formentera circa un anno fa ed è stata trovata senza vita domenica mattina nella casa del compagno 51enne che lavora nel settore delle locazioni turistiche.