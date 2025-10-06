Donna italiana trovata morta a Formentera, fermato il compagno 

AGI - La Guardia Civil spagnola ha fermato il compagno della donna italiana di 45 anni, trovata morta domenica mattina nella cittadina di Es Pujols a Formentera.
L'uomo, di origine italiana, e' stato fermato nell'ambito delle indagini condotte dall'Unita' di investigazione criminale e dal laboratorio di analisi criminale, del posto di comando di Palma dislocati sull'isola.
La Guardia Civil sta proseguendo gli accertamenti per determinare come si siano svolti i fatti e non ha escluso alcuna ipotesi, in attesa dei risultati dell'autopsia.
Riguardo a questo caso, la delegazione governativa contro la violenza di genere ha annunciato domenica, sui social, di aver raccolto informazioni sull'omicidio di una donna a causa di presunte violenze di genere nella provincia delle Isole Baleari.