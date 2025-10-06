"Il Nobel per la pace a Trump": l'appello delle famiglie degli ostaggi

AGI - Le famiglie degli ostaggi israeliani a Gaza hanno chiesto al Comitato norvegese per il Nobel di assegnare il premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per i suoi sforzi volti a garantire la liberazione dei loro cari. L'Hostages and Missing Families Forum, che rappresenta la maggior parte dei familiari degli ostaggi in Israele, afferma in una nota di aver inviato questa mattina una lettera al Comitato - che venerdì annuncerà il vincitore di quest'anno - sullo sfondo dei negoziati in Egitto sull'attuazione della prima fase del piano di Trump per porre fine alla guerra a Gaza. In base a tale piano, tutti i 48 ostaggi rimasti verrebbero liberati entro le prime 72 ore dopo il via libera all'accordo.
"In questo preciso momento, il piano globale del presidente Trump per liberare tutti gli ostaggi rimasti e porre fine a questa terribile guerra è sul tavolo. Per la prima volta da mesi, speriamo che il nostro incubo finisca finalmente. Siamo certi che non si darà pace finché l'ultimo ostaggio non sarà riportato a casa, la guerra non sarà finita e la pace e la prosperità non saranno ripristinate per il popolo del Medio Oriente", scrivono le famiglie.
"Fin dal momento del suo insediamento, Trump ha portato la luce nei nostri momenti più bui", continua la nota, in cui si esprime gratitudine per gli ostaggi restituiti grazie al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra gennaio e marzo.
"Nell'ultimo anno, nessun leader o organizzazione ha contribuito alla pace nel mondo più del presidente Trump. Mentre molti hanno parlato con eloquenza di pace, lui l'ha raggiunta", aggiungono i famigliari degli ostaggi.
"Vi esortiamo vivamente a conferire il premio Nobel per la Pace al presidente Trump perché ha giurato che non si fermerà e non si fermerà finché anche l'ultimo ostaggio non sarà tornato a casa", conclude la lettera.
Dal 2018, Trump è stato candidato al prestigioso premio - che ha ripetutamente affermato di meritare - da diverse personalità negli Stati Uniti e da politici all'estero. A luglio, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha proposto il leader americano per il premio, citando il ruolo degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran durata 12 giorni e il cessate il fuoco che vi ha posto fine. Tuttavia, la nomina di Netanyahu sarebbe valida solo per la selezione del 2026 dal momento che le candidature vengono presentate entro settembre per l'anno successivo. Alcuni osservatori hanno ipotizzato che Trump si stia muovendo rapidamente per iniziare ad attuare la sua proposta di cessate il fuoco a Gaza, anche per rafforzare le sue possibilità in vista dell'assegnazione del premio di quest'anno.
