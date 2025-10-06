Flotilla, Greta Thunberg e altri 78 attivisti espulsi oggi da Israele
Su un volo diretto in Grecia saliranno 28 cittadini francesi, 27 greci, 15 italiani e 9 svedesi
AGI - La svedese Greta Thunberg e altri 78 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla verranno espulsi oggi da Israele. Lo riferiscono fonti diplomatiche a France Presse. Nel dettaglio verranno rimpatriati, per lo più con un volo diretto in Grecia, ventotto cittadini francesi, ventisette greci, quindici italiani e nove svedesi.
A bordo delle oltre quaranta imbarcazioni salpate dalla Tunisia a metà settembre, con l'obiettivo di rompere il blocco navale della Striscia di Gaza e portare aiuti alla popolazione, c'erano 400 persone, 170 delle quali sono state espulse nei tre giorni scorsi dalle autorità israeliane dopo che la Marina di Tel Aviv aveva intercettato l'intera flottiglia, arrestandone i membri.