Tornano a casa anche gli ultimi 15 italiani della Flotilla rimasti in Israele

Il ministro Tajani ha annunciato che partiranno lunedì con un volo diretto ad Atene e poi da lì il trasferimento in Italia
Marc Asensio / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Le navi della Global Flotilla
AGI - "Gli ultimi 15 italiani della Flottilla rimasti in Israele partiranno il 6 ottobre con un volo charter per Atene". Lo ha annunciato su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che "saranno assistiti dalla nostra Ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l'Italia".

Ringraziamenti al personale del Ministero

"Voglio ringraziare sinceramente tutto il personale del Ministero degli Esteri, i diplomatici in Israele e nelle altre sedi interessate per il capillare lavoro di assistenza compiuto in questi giorni", ha aggiunto Tajani, auspicando che "le prossime ore siano decisive per consolidare gli sforzi di pace compiuti dall'amministrazione statunitense".

"La pace è il nostro obiettivo finale, irrinunciabile: potremo raggiungerla soltanto con un impegno totale di tutti. Un impegno a costruire 2 Stati per 2 popoli, israeliano e palestinese" ha concluso il ministro.

