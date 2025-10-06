Respinto l'appello di Maxwell in Usa

AGI - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha rifiutato di esaminare l'appello di Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice di Jeffrey Epstein, contro la sua condanna penale. Maxwell sta attualmente scontando una pena detentiva di 20 anni dopo essere stata condannata nel 2021 per accuse federali relative al favoreggiamento dei crimini di Epstein, morto nel 2019 in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. I procuratori federali si sono opposti al suo rilascio.
L'azione del tribunale pone fine al tentativo della ex collaboratrice di Epstein di ribaltare la sua condanna, il che significa che la sua unica possibilità di essere rilasciata anticipatamente dalla prigione sara' probabilmente la grazia che le potrebbe concedere il presidente Donald Trump.