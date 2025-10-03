Senato Usa, fallito per la quarta volta il voto contro lo "shutdown"
Senato Usa, fallito per la quarta volta il voto contro lo "shutdown"

Lunedì potrebbe aver luogo la quinta votazione. Il blocco dei servizi federali prosegue senza sosta
Massimo Basile
Usa: shutdown, lunedì possibile quinta votazione
Lenin Nolly / NurPhoto / NurPhoto via AFP - La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt parla del terzo giorno di shutdown del governo durante una conferenza stampa a Washington il 3 ottobre 2025
usa shutdown senato
AGI - Il Senato americano ha bocciato per la quarta volta il piano di rifinanziamento per chiudere lo "shutdown", il blocco dei servizi federali. Il prossimo voto potrebbe avere luogo lunedì. Il senatore John Thune, repubblicano del South Dakota e leader della maggioranza, ha dichiarato che il suo partito non cederà alle richieste dei democratici di legare un'estensione della spesa a concessioni sull'assistenza sanitaria per milioni di americani.

Possibile svolta lunedì

Questo significa che, a meno di un improbabile colpo di scena, il primo voto possibile per porre fine allo shutdown potrebbe esserci solo lunedì. La quarta votazione si è conclusa con un nuovo nulla di fatto: 54 voti a favore e 44 contrari.

Maggioranza non raggiunta

Ma per l'approvazione servono sessanta voti. A cinquantuno repubblicani, che hanno votato per l'approvazione, si sono aggiunti tre senatori dell'opposizione: John Fetterman, della Pennsylvania; Catherine Cortez Masto, del Nevada, e Angus King, indipendente del Maine.

