Il Senato respinge il piano dei Repubblicani per evitare lo shutdown

AGI - Il Senato americano hanno votato per respingere un piano di finanziamento repubblicano temporaneo per riaprire le attività federali degli Stati Uniti, infrangendo le speranze di una rapida fine dello shutdown federale. Le attività non essenziali hanno già iniziato a bloccarsi dopo lo shutdown di mezzanotte, lasciando centinaia di migliaia di dipendenti pubblici temporaneamente senza stipendio.
I Democratici del Senato, che chiedono sussidi sanitari per le famiglie a basso reddito, si sono rifiutati di aiutare la maggioranza dei Repubblicani ad approvare un disegno di legge approvato dalla Camera che avrebbe riaperto le attività del governo per diverse settimane, mentre i negoziati proseguono. Si prevede che circa 750.000 dipendenti del settore pubblico saranno messi in congedo forzato con la retribuzione trattenuta fino al ritorno al lavoro. I lavoratori essenziali, come i militari e gli agenti di frontiera, potrebbero essere costretti a lavorare senza stipendio e alcuni probabilmente perderanno lo stipendio la prossima settimana.
Cosa sono gli shutdown
Gli shutdown sono una caratteristica degli Stati Uniti sebbene questa sia la prima dopo lo stop record di 35 giorni del 2019, quando Trump era al suo primo mandato. La chiusura delle attività federali sono impopolari perché diversi servizi utilizzati dagli elettori comuni, dai parchi nazionali alle richieste di permesso, diventano indisponibili. Questa volta, lo shutdown avviene in un contesto più cupo, con Trump che si affretta ad attuare politiche di estrema destra, tra cui il taglio di interi dipartimenti governativi. La Casa Bianca minaccia di trasformare molti dei congedi in licenziamenti di massa.
"Le chiusure possono portare molti vantaggi", ha detto Trump ieri ai giornalisti. "Possiamo sbarazzarci di molte cose che non volevamo. Sarebbero cose da democratici". I democratici, spinti dalla rabbia popolare per la scadenza dei sussidi sanitari per le famiglie a basso reddito e per lo smantellamento delle agenzie governative da parte di Trump, hanno negato i voti del Senato per finanziare il governo come leva per cercare di forzare i negoziati.
I repubblicani alla Camera dei Rappresentanti hanno già approvato una soluzione temporanea per i finanziamenti al governo federale fino a fine novembre, mentre viene elaborato un piano a lungo termine. Ma il Senato, composto da 100 membri, non ha i 60 voti necessari e i democratici affermano che non saranno d'aiuto a meno che i repubblicani non scendano a compromessi sui tagli alla spesa previsti, soprattutto nel settore sanitario. "è compito dei senatori di entrambi gli schieramenti cercare un accordo", ha detto alla Cnn il principale esponente democratico del Senato Chuck Schumer.
"Speriamo che i repubblicani si rendano conto di non avere i voti necessari". Senza compromessi sul tavolo, entrambi i piani sono destinati a fallire. I colloqui svoltisi finora sono stati insolitamente accesi, con Trump che ha preso in giro Schumer e il leader della minoranza alla Camera Hakeem Jeffries sui social media. I leader repubblicani del Senato, che hanno un solo ribelle al loro interno, hanno bisogno che otto democratici si uniscano alla maggioranza e approvino il disegno di legge approvato dalla Camera.
Ieri ne hanno ottenuto tre nella votazione iniziale e speravano di staccarne altri cinque con l'avanzare del caos dello shutdown. Ma il risultato di oggi è stato esattamente lo stesso. "Chuck Schumer, su richiesta di un gruppo di attivisti di estrema sinistra, ha trascinato i suoi colleghi democratici in un canyon. Non c'è via d'uscita, gente", ha detto il leader della maggioranza repubblicana al Senato, John Thune, ai giornalisti in Campidoglio. Il Congresso è domani è chiuso per la festività ebraica dello Yom Kippur, ma il Senato torna al lavoro venerdì e potrebbe rimanere in sessione per tutto il fine settimana. La Camera non tornerà prima della prossima settimana.