Droni sospetti, chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera

Diversi voli cancellati o fatti atterrare in altre città, disagi per 3.000 passeggeri
L'aeroporto di Monaco di baviera chiuso per avvistamento di droni sospetti
Jason Tschepljakow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Polizia all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'avvistamento di droni
monaco di baviera germania droni
AGI - L'aeroporto di Monaco di Baviera, in Germania, è stato costretto a chiudere temporaneamente ieri sera dopo una serie di avvistamenti di droni. Lo hanno riferito funzionari aeroportuali.

Diciassette voli sono stati sospesi poco dopo le 22:00, per un totale di quasi 3.000 passeggeri coinvolti. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Stoccarda, Norimberga e Francoforte, e a Vienna, nella vicina Austria.

Jason Tschepljakow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Passeggeri all'aeroporto di Monaco dopo la chiusura per avvistamento droni

I primi avvistamenti, ricostruisce il Bild, sono stati segnalati da testimoni intorno alle 21.30. Circa un'ora dopo, i droni sono stati nuovamente avvistati, sopra l'area aeroportuale, come confermato dal portavoce della Polizia Federale, Stefan Bayer. Gli avvistamenti sono stati confermati anche dagli agenti presenti sul posto.

Anche la Norvegia indaga su "possibili avvistamenti" nei pressi della base di Orland

Tuttavia, a causa dell'oscurità, non è stato possibile fornire informazioni sul tipo e sulle dimensioni dei velivoli, ha precisato Bayer. Tra le 22:00 e mezzanotte il numero dei voli all'aeroporto di Monaco di Baviera è già limitato per tutelare la tranquillità notturna dei residenti e lo scalo è chiuso da mezzanotte alle 5. La Polizia Federale non è stata in grado di comunicare se alle 5:00 le operazioni riprenderanno regolarmente. Finora non si hanno notizie di nuove cancellazioni di voli sul sito web dell'aeroporto.

