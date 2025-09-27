Droni sorvolano siti militari, ancora tensione in Danimarca. Mosca: "L'Ue è isterica"

AGI - Droni non identificati hanno sorvolato siti militari danesi, tra cui la sua base più grande, durante la notte, in seguito a una serie di precedenti avvistamenti che Copenaghen ha definito un "attacco ibrido", alludendo a un possibile coinvolgimento russo. Anche la vicina Norvegia stava indagando su "possibili avvistamenti di droni" stamattina nei pressi della sua più grande base militare, Orland, dove sono parcheggiati i suoi caccia F-35.
Vertice Ue a Copenaghen e misure anti-drone
Copenaghen ospiterà un vertice dell'Unione Europea che riunirà i capi di governo mercoledì e giovedì. La Danimarca ha accettato l'offerta svedese di tecnologia anti-drone di Stoccolma per garantire che l'incontro possa svolgersi senza interruzioni. In Danimarca, la presenza di droni è stata confermata in "diversi siti militari", ha dichiarato un portavoce militare, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli.
Dettagli sull'avvistamento alla base di Karup
La polizia danese ha dichiarato che "da uno a due droni" sono stati osservati ieri intorno alle 20:15 vicino e sopra la base militare di Karup, la più grande del Paese, che ospita tutti gli elicotteri delle forze armate, la sorveglianza dello spazio aereo, la scuola di volo e le funzioni di supporto. Karup ospita anche alcune parti del comando di difesa. Il portavoce della polizia Simon Skelkjaer ha detto di non poter commentare la provenienza dei droni, aggiungendo: "Non li abbiamo abbattuti". La polizia sta collaborando con l'esercito nelle indagini, ha affermato.
Chiusura temporanea dell'aeroporto di Midtjylland
La base di Karup condivide le sue piste con l'aeroporto civile di Midtjylland, che è stato temporaneamente chiuso, sebbene nessun volo sia stato interessato poiché non ne erano previsti a quell'ora, ha affermato Skelkjaer.
Indagini in Norvegia sugli avvistamenti di droni
In Norvegia, l'esercito sta collaborando con la polizia per determinare se si trattasse effettivamente di droni. "Gli avvistamenti sono probabilmente di droni, ma l'indagine scoprirà di cosa si trattava. Per ora lo gestiamo come un avvistamento di drone", ha detto un portavoce del quartier generale congiunto norvegese, Brynjar Stordal. "Almeno due droni" hanno sorvolato un'area riservata vicino alla base "per circa un'ora" prima di scomparire, ha aggiunto. "Non sono stati coinvolti da noi". Misteriose osservazioni di droni in Danimarca e Norvegia da lunedì hanno portato alla chiusura di diversi aeroporti. Facevano seguito alle incursioni di droni in territorio polacco e rumeno e alla violazione dello spazio aereo estone da parte di caccia russi, che hanno aumentato le tensioni alla luce dell'invasione russa dell'Ucraina in corso.
La Danimarca vittima di attacchi ibridi
Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato giovedì che "negli ultimi giorni la Danimarca è stata vittima di attacchi ibridi", riferendosi alla guerra non convenzionale. Gli investigatori non sono finora riusciti a identificare i responsabili, ma il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha dichiarato giovedì che i voli sembrano essere "opera di un attore professionista".
Accuse alla Russia e smentite
Frederiksen ha puntato il dito contro la Russia."C'è un Paese importante che rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa, ed è la Russia". Mosca ha dichiarato giovedì di "respingere fermamente" qualsiasi ipotesi di coinvolgimento negli incidenti danesi. La sua ambasciata a Copenaghen li ha definiti "una provocazione messa in scena", in un post sui social media. Il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard ha dichiarato all'inizio di questa settimana che l'obiettivo degli attacchi era "diffondere paura, creare divisione e spaventarci".
Rafforzamento delle difese danesi
I voli con i droni sono iniziati pochi giorni dopo che la Danimarca ha annunciato che avrebbe acquisito per la prima volta armi di precisione a lungo raggio, poiché la Russia rappresenterà una minaccia "per gli anni a venire". Hummelgaard ha affermato che Copenaghen acquisirà anche nuove capacità potenziate per rilevare e neutralizzare i droni.
L'Ue verso un "muro dei droni"
Ieri i ministri della Difesa di circa 10 paesi dell'UE hanno concordato di dare priorità al cosiddetto "muro dei droni" per l'Unione. Il Commissario europeo per la Difesa, Andrius Kubilius, ha affermato che l'Europa deve imparare dall'Ucraina e costruire rapidamente difese anti-droni."Dobbiamo muoverci rapidamente", ha dichiarato Kubilius in un'intervista. "E dobbiamo muoverci, prendendo spunto da tutte le lezioni dell'Ucraina e costruendo questo muro dei droni insieme all'Ucraina".
Critiche russe ai piani dell'Ue
La Russia ha criticato duramente i piani dell'Ue per rafforzare le difese contro i droni, affermando che la risposta di Bruxelles all'attraversamento dei confini da parte di velivoli senza pilota non identificati non farà che aumentare le tensioni.
"È chiaro che l'isteria dell'Ue riguardo all'ingresso dei droni nel suo territorio e l'annuncio di progetti di difesa dai nomi altisonanti perseguono un unico obiettivo: giustificare all'opinione pubblica l'aumento della spesa per la militarizzazione dell'Europa a scapito dei progetti socioeconomici e del calo del tenore di vita della popolazione", ha dichiarato a Ria Novosti Vladislav Maslennikov, direttore del dipartimento per gli Affari europei del ministero degli Esteri russo.
Priorità al "muro dei droni" nell'UE
Avvertimenti russi sull'aumento delle tensioni
Il funzionario russo ha avvertito che le misure porteranno a "un aumento delle tensioni militari e politiche nel nostro continente". Ha poi aggiunto che i piani corrispondono ad "ambizioni personali e giochi politici delle èlite al potere nell'Ue".
Maslennikov ha osservato che l'Unione europea non ha ben compreso neppure la lunghezza del "muro" e la partecipazione di Ungheria e Slovacchia al progetto, lasciando intendere così di avere una scarsa comprensione dei finanziamenti necessari.