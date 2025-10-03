Attacco a Manchester: una delle vittime uccise dalla polizia
Attacco alla sinagoga a Manchester: una delle vittime uccise dalla polizia
Attacco alla sinagoga a Manchester: una delle vittime uccise dalla polizia

Anche una delle tre persone ancora in ospedale ha ferite da arma da fuoco, ma non è in pericolo di morte
Le tende della polizia coprono parte della scena sulla strada principale fuori dalla sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park a Crumpsall, a nord di Manchester,
Paul Currie / AFP - Le tende della polizia coprono parte della scena sulla strada principale fuori dalla sinagoga della Congregazione Ebraica di Heaton Park a Crumpsall, a nord di Manchester
AGI - Una delle due vittime dell'attacco di ieri alla sinagoga di Manchester è stata uccisa dal fuoco della polizia. Lo ha riferito lo stesso capo della polizia della cittadina, Stephen Watson, come riportano i media britannici. Uno dei due uomini morti ha "una ferita compatibile" con una causata "da armi da fuoco", ha spiegato.

L'attentatore, Jihad Al-Shamie, "non era in possesso di un'arma da fuoco", solo gli agenti erano armati. Di conseguenza, le ferite "potrebbero purtroppo essere una conseguenza tragica e imprevista dell'azione urgente intrapresa dai miei agenti", ha ammesso Watson.

Anche una delle tre persone ancora in ospedale ha ferite da arma da fuoco, ma non è in pericolo di morte, ha assicurato Watson. È possibile che entrambe le vittime colpite dal fuoco della polizia avessero cercato riparo dietro la porta della sinagoga quando gli agenti hanno sparato per uccidere al-Shamie.

