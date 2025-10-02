Attacco con coltello fuori da una sinagoga a Manchester, ucciso l'aggressore
Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto, secondo cui ci sarebbero quattro feriti
AGI - Un morto e 4 feriti: questo il bilancio di un attacco con coltello vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Secondo il sindaco, Andy Burnham, l'aggressore sarebbe stato ucciso dagli agenti di guardia al tempio.
Stando alla ricostruzione della Bbc, l'uomo sarebbe piombato con un'auto sui pedoni in Middleton Road, a Crumpsall, vicino alla sinagoga di Heaton Park nel giorno di Yom Kippur, la più solenne delle festività ebraiche. Poi sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe tentato di accedere all'edificio brandendo un coltello, ma è stato colpito dai poliziotti.
Il sindaco ha definito l'accaduto un "incidente grave" e ha assicurato che non c'è più pericolo e che la polizia "ha risolto rapidamente la questione"