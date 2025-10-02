Attacco con coltello fuori da una sinagoga a Manchester, ucciso l'aggressore
Attacco con coltello fuori da una sinagoga a Manchester, ucciso l'aggressore
Home>Estero

Attacco con coltello fuori da una sinagoga a Manchester, ucciso l'aggressore

Lo riferisce la polizia britannica, intervenuta sul posto, secondo cui ci sarebbero quattro feriti
Attacco con coltello a Manchester
Paul Currie / AFP - Attacco con coltello a Manchester
Manchester
di lettura

AGI - Un morto e 4 feriti: questo il bilancio di un attacco con coltello vicino a una sinagoga nel nord di Manchester. Secondo il sindaco, Andy Burnham, l'aggressore sarebbe stato ucciso dagli agenti di guardia al tempio.

ADV

Stando alla ricostruzione della Bbc, l'uomo sarebbe piombato con un'auto sui pedoni in Middleton Road, a Crumpsall, vicino alla sinagoga di Heaton Park nel giorno di Yom Kippur, la più solenne delle festività ebraiche. Poi sarebbe sceso dalla vettura e avrebbe tentato di accedere all'edificio brandendo un coltello, ma è stato colpito dai poliziotti.

ADV

Il sindaco ha definito l'accaduto un "incidente grave" e ha assicurato che non c'è più pericolo e che la polizia "ha risolto rapidamente la questione"

ADV