Svezia, avvistati 2 droni vicino una base militare

AGI - Due droni non identificati sono stati avvistati la notte scorsa nei cieli dell'arcipelago di Karlskrona, sede della principale base della marina militare svedese. Lo riferisce all'emittente Svt il portavoce della polizia locale, secondo il quale "non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente".
Le autorità hanno spiegato che "non è stato possibile abbatterli" e che "hanno sorvolato un'area molto vasta per due ore"
Gli apparecchi erano stati avvistati dai residenti, che hanno quindi chiamato la polizia, la quale ha potuto assistere solo all'avvistamento vicino al ponte di Moklesund. I testimoni hanno riferito che il secondo drone aveva luci intermittenti rosse e verdi.
