Svezia, avvistati 2 droni vicino una base militare
Svezia, avvistati 2 droni vicino alla prima base della Marina del Paese
Home>Estero

Svezia, avvistati 2 droni vicino alla prima base della Marina del Paese

Testimoni hanno riferito che il secondo velivolo aveva luci intermittenti rosse e verdi
1000x1000
droni svezia
di lettura

AGI - Due droni non identificati sono stati avvistati la notte scorsa nei cieli dell'arcipelago di Karlskrona, sede della principale base della marina militare svedese. Lo riferisce all'emittente Svt il portavoce della polizia locale, secondo il quale "non è ancora chiaro cosa sia accaduto esattamente".

ADV
Leggi anche:
Droni Copenaghen
Nuovo raid di droni nei cieli della Danimarca, "opera di professionisti"
Le autorità hanno spiegato che "non è stato possibile abbatterli" e che "hanno sorvolato un'area molto vasta per due ore"
ADV

Gli apparecchi erano stati avvistati dai residenti, che hanno quindi chiamato la polizia, la quale ha potuto assistere solo all'avvistamento vicino al ponte di Moklesund. I testimoni hanno riferito che il secondo drone aveva luci intermittenti rosse e verdi.

Leggi anche:
1000x1000
Droni non classificati minacciano la sicurezza degli scali danesi (VIDEO)
Militari specializzati nello Jutland settentrionale per tracciare e neutralizzare i droni che sorvolano l'aeroporto di Aalborg
ADV