Droni non classificati minacciano la sicurezza degli scali danesi

AGI - L'aeroporto di Aalborg si trova in una condizione simile a quella di Copenaghen. In entrambi i casi, gli scali danesi sono stati chiusi a causa del rilevamento di droni nelle vicinanze. Il capo della polizia nazionale, Thorkild Fogde, ha dichiarato che è un modello simile a Copenaghen: i droni sono molto visibili e volano con le luci accese. Aalborg è anche una base aerea militare, quindi l'attività dei droni riguarda anche le aree militari.
La polizia dello Jutland Settentrionale, competente su Aalborg, ha riferito che l'attività dei droni è ancora in corso e non è chiaro a chi attribuire la responsabilità. Non si esclude che gli autori siano operatori amatoriali. La polizia collabora con tutte le autorità competenti ed è presente in gran numero, escludendo rischi per i passeggeri e i residenti. La situazione non è ancora risolta e non si sa se i voli sospetti influenzeranno il traffico aereo.
Intervento militare per neutralizzare i droni
Gli elicotteri della Royal Danish Air Force trasportano soldati specializzati nello Jutland settentrionale per tracciare e neutralizzare i droni che sorvolano l'aeroporto di Aalborg.
Avvistamenti di droni in altri aeroporti
Droni sono stati avvistati anche vicino agli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, come riferito dalla Polizia dello Jutland meridionale. La polizia sta verificando le osservazioni e documentando gli incidenti. Fighter Wing Skrydstrup è la sede della forza danese di caccia F-16 e F-35. Segnalazioni di attività di droni sono arrivate intorno alla mezzanotte di mercoledì. La polizia non ha ancora chiarito se lo spazio aereo nell'area è stato chiuso.
Chiusura dello spazio aereo e orari di riapertura
Lo spazio aereo di Aalborg è chiuso fino alle 6 del mattino. Gli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup non sono stati chiusi. Non è previsto traffico aereo fino alle 8:00 a Sønderborg e alle 7:00 a Esbjerg.