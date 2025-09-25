Droni non classificati minacciano la sicurezza degli scali danesi
Droni non classificati minacciano la sicurezza degli scali danesi (VIDEO)
Militari specializzati nello Jutland settentrionale per tracciare e neutralizzare i droni che sorvolano l'aeroporto di Aalborg
Gabriella Bianchi
AGI - L'aeroporto di Aalborg si trova in una condizione simile a quella di Copenaghen. In entrambi i casi, gli scali danesi sono stati chiusi a causa del rilevamento di droni nelle vicinanze. Il capo della polizia nazionale, Thorkild Fogde, ha dichiarato che è un modello simile a Copenaghen: i droni sono molto visibili e volano con le luci accese. Aalborg è anche una base aerea militare, quindi l'attività dei droni riguarda anche le aree militari.

La polizia dello Jutland Settentrionale, competente su Aalborg, ha riferito che l'attività dei droni è ancora in corso e non è chiaro a chi attribuire la responsabilità. Non si esclude che gli autori siano operatori amatoriali. La polizia collabora con tutte le autorità competenti ed è presente in gran numero, escludendo rischi per i passeggeri e i residenti. La situazione non è ancora risolta e non si sa se i voli sospetti influenzeranno il traffico aereo.

Intervento militare per neutralizzare i droni

Gli elicotteri della Royal Danish Air Force trasportano soldati specializzati nello Jutland settentrionale per tracciare e neutralizzare i droni che sorvolano l'aeroporto di Aalborg.

Avvistamenti di droni in altri aeroporti

Droni sono stati avvistati anche vicino agli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, come riferito dalla Polizia dello Jutland meridionale. La polizia sta verificando le osservazioni e documentando gli incidenti. Fighter Wing Skrydstrup è la sede della forza danese di caccia F-16 e F-35. Segnalazioni di attività di droni sono arrivate intorno alla mezzanotte di mercoledì. La polizia non ha ancora chiarito se lo spazio aereo nell'area è stato chiuso.

Chiusura dello spazio aereo e orari di riapertura

Lo spazio aereo di Aalborg è chiuso fino alle 6 del mattino. Gli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup non sono stati chiusi. Non è previsto traffico aereo fino alle 8:00 a Sønderborg e alle 7:00 a Esbjerg.

