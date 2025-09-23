La Nato: "Useremo ogni mezzo militare e non per difenderci"

AGI - "La Russia non dovrebbe avere dubbi: la Nato e gli Alleati impiegheranno, in conformità con il diritto internazionale, tutti i mezzi militari e non militari necessari per difenderci e scoraggiare tutte le minacce provenienti da ogni direzione. Continueremo a rispondere nei modi, nei tempi e negli ambiti che sceglieremo. Il nostro impegno nei confronti dell'Articolo 5 è ferreo". Lo afferma in una dichiarazione il Consiglio Nord Atlantico al termine della riunione in seguito all'invasione dello spazio aereo - venerdì scorso - da parte dei Mig russi.
"Gli Alleati non saranno dissuasi da questi e altri atti irresponsabili della Russia dal loro impegno duraturo a sostenere l'Ucraina, la cui sicurezza contribuisce alla nostra, nell'esercizio del suo intrinseco diritto all'autodifesa contro la brutale e immotivata guerra di aggressione della Russia", afferma ancora la Nato.
Nato: "L'incursione di Mig russi parte di un piano ampio"
"L'incursione" dei tre Mig russi nello spazio aereo estone "fa parte di un più ampio schema di comportamento russo sempre più irresponsabile", avverte il Consiglio Nord Atlantico convocato oggi su richiesta dell'Estonia che ha fatto ricorso all'Articolo 4. "Questa è la seconda volta in due settimane che il Consiglio Nord Atlantico si riunisce ai sensi dell'articolo 4. Il 10 settembre, il Consiglio ha tenuto consultazioni in risposta alla violazione su larga scala dello spazio aereo polacco da parte di droni russi.
Anche diversi altri alleati, tra cui Finlandia, Lettonia, Lituania, Norvegia e Romania, hanno recentemente subito violazioni dello spazio aereo da parte della Russia. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a tutti gli alleati il cui spazio aereo è stato violato", si legge ancora. "La Russia ha la piena responsabilità di queste azioni, che sono escalation, rischiano di causare errori di calcolo e mettono a repentaglio vite umane. Devono cessare. La risposta della Nato alle azioni sconsiderate della Russia continuerà a essere decisa.
Il 12 settembre abbiamo lanciato "Eastern Sentry" per rafforzare la posizione della Nato lungo l'intero fianco orientale. Rafforzeremo le nostre capacità e rafforzeremo la nostra posizione di deterrenza e difesa, anche attraverso un'efficace difesa aerea", afferma ancora il Consiglio.