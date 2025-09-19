Caccia F-35 italiani hanno respinto tre jet russi nello spazio aereo estone

AGI - I tre MiG-31 che hanno violato lo spazio aereo estone sarebbero stati respinti da F-35 italiani. Lo riporta Politico, citando persone informate sulla situazione. I MiG-31, intercettori pesanti capaci di trasportare il missile ipersonico Kinzhal della Russia, sarebbero stati diretti verso la capitale, Tallinn.
Lo sconfinamento è avvenuto vicino all'isola di Vaindloo, nel golfo di Finlandia, ed è durato quasi 12 minuti. Gli aerei non avevano piani di volo e i loro transponder erano spenti. Al momento della violazione, inoltre, mancavano comunicazioni radio bidirezionali con il controllo del traffico aereo estone.
Sono stati due F35 italiani a intercettare i jet russi che hanno violato lo spazio aereo estone. I velivoli si sono alzati in volo dalla base aerea Nato di Amari, in Estonia, dopo che i radar Nato avevano rilevato l'intrusione.
Il ministero degli Affari Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari della Federazione Russa in Estonia per presentare una protesta ufficiale e consegnare una nota diplomatica riguardante la violazione dello spazio aereo. "La Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest'anno, il che è di per sè inaccettabile. Ma l'incursione di oggi, con tre caccia entrati nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti", ha dichiarato il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. "I crescenti tentativi della Russia di mettere alla prova i confini e la sua aggressività sempre maggiore devono essere affrontati con un rapido rafforzamento della pressione politica ed economica", ha aggiunto Tsahkna.
Kallas, provocazione russa estremamente pericolosa
"L'odierna violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di aerei militari russi è una provocazione estremamente pericolosa. Si tratta della terza violazione dello spazio aereo dell'Ue in pochi giorni e contribuisce ulteriormente ad aumentare le tensioni nella regione. L'Ue esprime piena solidarietà all'Estonia". Lo scrive su X l'Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, l'ex premier estone Kaja Kallas.
"Sono in stretto contatto con il governo estone. Continueremo a sostenere i nostri stati membri nel rafforzare le loro difese con risorse europee. Putin sta mettendo alla prova la determinazione dell'Occidente. Non dobbiamo mostrare debolezza", aggiunge.
Costa: provocazione inaccettabile; sarà su tavolo vertice Ue
"L'Unione europea si schiera fermamente in solidarietà. La violazione odierna dello spazio aereo estone da parte di tre aerei militari russi rappresenta un'altra provocazione inaccettabile". Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
"Sottolinea ancora una volta l'urgente necessita' di rafforzare il nostro fianco orientale, approfondire la cooperazione europea in materia di difesa e intensificare la pressione sulla Russia. Affronteremo la nostra risposta collettiva alle azioni della Russia durante la riunione informale del Consiglio europeo a Copenaghen il primo ottobre", aggiunge.
Von der Leyen: risponderemo a provocazione con determinazione
"L'Europa è al fianco dell'Estonia di fronte all'ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo in un fianco orientale più forte. Man mano che le minacce aumentano, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell'Ue ad approvare rapidamente il nostro 19esimo pacchetto di sanzioni". Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
Nato, jet russi intercettati immediatamente
"Nella giornata odierna jet russi hanno violato lo spazio aereo estone. La Nato ha risposto immediatamente e ha intercettato gli aerei russi. Questo è un ulteriore esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità della Nato di rispondere". Lo scrive su X la portavoce dell'Alleanza atlantica, Allison Hart.