Caso Epstein, l'Ong dei bambini caccia Sarah Ferguson

AGI - Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, è stata privata del ruolo di madrina di un ente di beneficenza per l'infanzia dopo la pubblicazione di una sua e-mail a Jeffrey Epstein. L'annuncio è stato dato dalla stessa associazione che si occupa di bambini malati. "In seguito delle informazioni relative alla corrispondenza tra la duchessa di York e Jeffrey Epstein, la Julia's House ha deciso che sarebbe inappropriato per lei continuare a sponsorizzarlo", ha dichiarato un portavoce.
Tocca dunque anche a Sarah cadere in disgrazia per l'affare Epstein dopo l'ex marito Andrea. Il fratello di re Carlo III era stato accusato di violenza sessuale da Virginia Giuffre, morta suicida qualche mese fa. La Giuffre aveva raccontato di essere stata "prestata" da Epstein ad Andrea quando aveva solo 17 anni. La causa è costata al duca di York, 65 anni, l'esclusione da tutti i ruoli pubblici dal novembre 2019 e la perdita dei titoli militari e dei patronati reali nel 2022.
Anche 'Fergie' era finita nel caso. Nel marzo 2011, si era pubblicamente scusata per aver accettato 15.000 sterline (17.210 euro) dal finanziere, "un enorme errore di giudizio" aveva detto in un'intervista. "Non voglio mai più avere a che fare con Jeffrey Epstein", aveva assicurato. Nel fine settimana però il tabloid The Sun ha rivelato un'email in cui si scusava con Epstein per quell'uscita pubblica. "So di averti deluso terribilmente", scriveva "sei sempre stato un amico leale, generoso ed eccezionale per me e la mia famiglia". Troppo per Julia's House che ha deciso di troncare ogni rapporto con la duchessa.
Il principe Andrea e Sarah Ferguson hanno divorziato nel 1996, ma vivono ancora insieme in una residenza reale di 30 stanze, il Royal Lodge, vicino al Castello di Windsor, a ovest di Londra. Sono apparsi insieme il 16 settembre, ai funerali della duchessa del Kent, cui hanno partecipato anche Carlo III, il principe William e sua moglie Kate.