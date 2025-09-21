Sarah Ferguson nella bufera: in una mail definisce Epstein “amico straordinario”

AGI - Un nuovo scandalo coinvolge Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie del principe Andrea, dopo che due quotidiani britannici, The Sun e Mail on Sunday, hanno pubblicato un’e-mail risalente al 2011 nella quale la duchessa si rivolge a Jeffrey Epstein definendolo “amico fedele, generoso e straordinario”. La rivelazione ha fatto immediatamente il giro dei media britannici e internazionali, riaprendo un capitolo controverso dei rapporti tra i membri della famiglia reale e il miliardario statunitense, morto suicida in carcere nel 2019 in attesa di processo per traffico sessuale.
L’email in questione sarebbe stata inviata da Sarah Ferguson poche settimane dopo che la stessa duchessa aveva pubblicamente preso le distanze da Epstein, definendo il suo passato rapporto con lui “un enorme errore di valutazione”. Da quel che riportano i due quotidiani britannici, nel testo dell’e-mail, Ferguson scrive: “Come sai, non ho assolutamente detto la parola con la ‘P’ riferendomi a te, ma mi rendo conto che è stato riportato che l’ho fatto. So che ti senti terribilmente deluso da me. Sei sempre stato un amico fedele, generoso e straordinario per me e la mia famiglia”. Parole che suonano in netto contrasto con le sue dichiarazioni pubbliche dell’epoca, in cui affermava: “Aborro la pedofilia e qualsiasi abuso sessuale sui bambini. Non potrei affermare con più forza che sono consapevole di aver commesso un terribile, terribile errore di valutazione nel frequentare Jeffrey Epstein”.
La difesa: “Minacce di causa per diffamazione”
Un portavoce della duchessa è intervenuto dopo la pubblicazione dell’e-mail per chiarire il contesto, sostenendo che il messaggio è stato scritto “su consiglio legale” e inviato nel tentativo di dissuadere Epstein dal procedere con una causa per diffamazione. “La duchessa ha espresso il suo rammarico per la sua relazione con Epstein molti anni fa e, come sempre, il suo primo pensiero va alle sue vittime. Come molte persone, è stata ingannata dalle sue bugie”, ha dichiarato il portavoce.Secondo la stessa fonte, Ferguson avrebbe mantenuto la sua condanna pubblica nei confronti di Epstein, e l’e-mail non sarebbe altro che una strategia difensiva per evitare ulteriori complicazioni legali. “Non si rimangia nulla di ciò che ha detto allora. Questa e-mail è stata inviata nel contesto dei consigli dati alla duchessa per cercare di placare Epstein e le sue minacce”.
Un rapporto mai chiarito del tutto
L’ex marito della Ferguson, il principe Andrea, è stato travolto anche lui dallo scandalo Epstein, con accuse che hanno portato alla sua esclusione dagli impegni pubblici ufficiali e alla rinuncia di diversi titoli onorifici. La duchessa, sebbene non coinvolta in procedimenti giudiziari, è stata più volte criticata per aver accettato denaro da Epstein per saldare debiti personali. L’e-mail ora emersa rischia di riaccendere l’indignazione pubblica e alimentare nuovi sospetti su quanto le relazioni tra Epstein e alcune figure dell’establishment britannico siano state profonde.